Az olimpikonok között sokkal gyakoribb ez a betegség

Egy közelmúltban végzett tanulmány eredményei szerint az olimpiai sportolók 15-30 százaléka asztmás, egyes sportágak esetében pedig ez az arány akár az 50 százalékot is meghaladhatja – írja a Science Alert.

Az élsportolók jobban ki vannak téve az asztma veszélyeinek. Fotó: Getty Images

Krónikus, de kezelhető

A meglepő arány oka, hogy az asztma tüneteit a testmozgás is kiválthatja. A megerőltetés során jelentkező, tartósan emelkedett légzésszám a légutak szűkülését idézheti elő, ami köhögéshez, ziháláshoz, légszomjhoz és gyulladáshoz vezethet. A probléma leginkább állóképességi sportolóknál jelentkezik, akik hosszabb időt töltenek nehéz légzéssel. Emellett a hideg levegő, amelyben a téli sportok zajlanak, szintén súlyosbítja a problémát.

Az asztma egy hörgőszűkülettel járó krónikus betegség. Érintettjei a jellemzően rohamokban jelentkező hörgőszűkület miatt köhöghetnek és fulladhatnak, légzésük sípoló lehet. A betegeknél elsősorban a kilégzés nehezített. A légvételi problémák hátterében az áll, hogy a hörgőnyálkahártya az asztmára jellemző gyulladás miatt megduzzad, a hörgőket pedig a simaizmok görcsös összehúzódása beszűkíti.

A jelenség a nyári olimpia sportolóinál is fennáll: az úszók különösen érintettek. Ők ugyanis gyorsan és ismételten klóros vízrészecskékkel teli levegőt lélegeznek be, amelyek irritálják a tüdőt. A terhelés okozta hörgőszűkület – más néven terhelés okozta asztma – hegesedést okozhat a tüdőben, ezért fontos, hogy minél hamarabb elkezdjék kezelni. Már csak azért is, mert a maradandó károsodás akadályozhatja a sportteljesítményt.