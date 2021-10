Káros étkezési szokások és következményeik

Egészségi állapotunkat alapvetően befolyásolja, hogy milyen időközönként, milyen mennyiségben, és főként milyen élelmiszereket fogyasztunk. Ennek ellenére azonban sokan nem fordítunk kellő időt és figyelmet arra, hogy mi kerül az asztalunkra, ami miatt Magyarországon is komoly problémát okoznak a táplálkozással összefüggésbe hozható betegségek, például a diabétesz vagy az elhízás. Számos, étkezéssel kapcsolatos szokást érdemes elhagyni vagy megváltoztatni az egészségünk érdekében - ezek közül gyűjtöttünk össze néhányat.

Kihagyjuk a reggelit

Az egész napunkat befolyásolhatja az, hogy mit reggelizünk. Az első étkezésünk megadhatja az akár egész napra kitartó lendületet, segít ugyanis, hogy vércukorszintünk, így az energiaszintünk is megfelelő tartományban maradjon. A rohanásban azonban a reggeli sokszor teljesen elmarad, vagy csupán alacsony tápértékű, cukros péksüteményekkel és kávéval helyettesítjük.

Ha a reggelit kihagyjuk, energiaszintünk napközben ingadozni fog, sokszor érezhetjük magunkat fáradtnak, a napközben ránk törő farkaséhséget pedig falásrohamokkal csillapítanánk. Hosszú távon ez különböző emésztőrendszeri panaszokhoz és elhízáshoz is vezethet.

Túl gyorsan eszünk

Sok ember munkaköre nem engedi meg a fél- vagy akár egyórás ebédszüneteket, és két feladat között csak bekapnak néhány falatot, hogy enyhítsék éhségüket. Ilyenkor pedig meg sem rágják megfelelően az élelmiszert, ami pedig a jó emésztés alapfeltétele, valamint megkönnyíti a táplálék útját a tápcsatornán. Kutatások is igazolták, hogy akik kapkodva esznek, azok nemcsak elronthatják a gyomrukat, de a metabolikus szindrómaként is ismert anyagcserebetegség veszélye is megnő náluk. Emellett a gyorsabban étkezők között nagyobb arányban vannak elhízottak is.

Nem kell mindig édességgel befejezni

Hiába ebédeltünk annyit, hogy majd kipukkadunk, egy kis édességnek a végén az esetek többségében marad hely. Ezekkel az ártatlannak tűnő nassolásokkal azonban rengeteg plusz kalóriát juttatunk a szervezetünkbe, a bevitt cukor miatt pedig a vércukorszintünk először kilő, majd lezuhan, ami a fent már bemutatott fáradtságot, illetve falásrohamot eredményezi. Egy rossz szokás csupán, hogy a sós ételeket követően mindig az édesség után nyúlnánk - a mérlegen is jól látható eredménye lehet, ha sikerül felhagynunk vele.

Egyszerre eszünk sokat

Ideális esetben napi 3-4 alkalommal kellene asztalhoz ülnünk és legalább néhány falatot fogyasztanunk, sokan azonban örülnek, ha naponta egy vagy két alkalommal tudnak időt fordítani az étkezésre. Ilyenkor viszont hajlamosak vagyunk a túlevésre, amivel rendkívül leterheljük az emésztőrendszerünket. Ilyenkor annyi étel kerül hirtelen az emésztőrendszerünkbe, hogy a vér a test más tájairól, például az agyból is odatódul, hogy a gyomrunk és beleink képesek legyenek megbirkózni az extra terheléssel, ami a jól ismert "kajakóma" tüneteihez vezethet.

Emellett a túlevés a gyomorsav túltermelését is eredményezi, illetve gyomorfájdalmat, puffadást is okozhat. Szerencsére a boltok polcain több olyan, vény nélkül kapható készítmény is elérhető, amely gyors megoldást nyújthat gyomorsavproblémák esetén és enyhíti a gyomorégést, valamint a puffadást. Érdemes ezekből otthon tartanunk annak érdekében, hogy mielőbb kezelhessük a kellemetlen panaszokat.

Késő esti lakmározás

A késő esti nassolások, esetleg a túl kései vacsorázás egyáltalán nincs jó hatással az egészségünkre. Nemcsak az fordulhat elő, hogy a teltségérzet miatt nem tudunk elaludni, hanem az is, hogy felborul a cirkadián ritmusunk. Ha ugyanis késő este eszünk, a testünk ismét kénytelen éberré válni, hogy a bevitt élelmiszert fel tudja dolgozni, annak ellenére, hogy a belső órája szerint már pihennie kellene. Emellett ha későn eszünk, majd nem sokkal utána le is fekszünk, a gyomorsav sokkal könnyebben visszaáramlik a nyelőcsőbe, ami gyomorégést és arefluxjellegzetes tüneteit eredményezheti.

Általánosságban elmondható, hogy lefekvés előtt néhány órával már ne étkezzünk, valamint készüljünk fel rá, hogy ha a saját életritmusunkhoz képest szokatlanul késői időpontra toljuk át a vacsorát, arra bizony a szervezetünk nem fog jól reagálni.