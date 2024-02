Fájdalom a szegycsont mögött - erről árulkodhat

„A reflux oka, hogy a gyomorszáj valamilyen ok miatt nem zár rendesen. Ilyenkor a gyomorsav vagy a gyomorsavval kevert táplálék visszaszivárog a nyelőcsőbe, irritálja, károsítja annak legalsó szakaszát. A felmart nyálkahártyán gyulladás, de akár fekély is kialakulhat. Ha a betegséget elhanyagoljuk, az a nyelőcső hegesedéséhez, így szűkületéhez is vezethet, vagy akár a gyomor nyálkahártya felkúszhat a nyelőcsőbe (Barret-nyelőcső), és ez a nyelőcsőrák fokozott kockázatát is jelentheti” – mondta dr. Demeter Pál PhD, a Budai Egészségközpont gasztroenterológiai szakmavezető főorvosa.

Melyek a reflux tünetei?

A leggyakoribb jelek a következők:

Émelygés;

Hányinger;



Gyomorégés;



Maró érzés a gyomorszáj körül;



Savas, rossz íz a szájban;



Köhögés;



Szegycsont mögött jelentkező fájdalom.



Olykor előfordulnak úgynevezett nyelőcsövön kívüli tünetek is (mint például a szegycsont mögötti fájdalom), amelyek könnyedén összekeverhetők a koszorúér-szűkület okozta panaszokkal. A tüneteket gyakran azonban a sav marása okozza és a kardiológiai kivizsgálás után kiderül, hogy a panaszokért a reflux tehető felelőssé. Gyakran a légúti megbetegedések hátterében is reflux húzódik meg – így a krónikus köhögés és a hörghurut, a fül-orr-gégészeti panaszok, az arcüreg-és középfül gyulladás, valamint a visszatérő tüdőgyulladás esetében is érdemes a refluxra gyanakodni.

Émelygés, köhögés, mellkasi fájdalom is utalhat a betegségre. Fotó: Getty Images

Mi okozza a betegség kialakulását?

A panaszokat leggyakrabban a gyomorszáj zárásának elégtelensége okozza, aminek anatómiai oka is lehet (pl. rekeszsérv). A rossz étkezési szokások, így a rendszertelen táplálkozás, a túlzott mennyiségű étel fogyasztása, továbbá az ülő, mozgásszegény életmód, túlsúly, dohányzás, alkoholfogyasztás és a stressz fokozza a reflux kockázatát. A terhesség is fokozhatja a kialakulás esélyét, ugyanis ilyenkor a növekvő magzat megnöveli a hasűri nyomást, amely a gyomorszáj átmeneti megnyílásához vezethet. A tüneteket erősíthetik bizonyos mozgásformák, ilyen a kerékpározás, súlyemelés vagy az ugrálással járó gyakorlatok. A szoros ruházat szintén kedvezőtlenül hathat az állapotra.

Hogyan enyhíthetjük a tüneteket?

A panaszok enyhítésére mindenkinek megvannak a saját módszerei, így érdemes kitapasztalni, hogy gyomorégés esetén például a tej, a keksz, a főtt krumpli vagy egyéb módszer nyújt-e segítséget. A mozgás serkenti az emésztést, így jó hatással van a tünetekre, ám a fentiek szerint érdemes megfontolni, hogy mit sportolunk. Este, lefekvés előtt 3-4 órával már ne együnk, valamint használjunk magasabb párnát, amely megakadályozza a visszafolyást. A stressz enyhítésére válasszunk természetes megoldásokat, például jógát, sétát, légzőgyakorlatot, vagy relaxációt, ugyanis a nyugtatók lazítják a gyomor záróizmát, így a tünetek fokozódhatnak a tabletták alkalmazásától.

„Ha a fentebb említett tüneteket tapasztaljunk, forduljunk szakorvoshoz, ugyanis fontos, hogy a megfelelő kezeléssel és diétás, valamint életmódbeli változtatásokkal megelőzzük a reflux súlyosbodását. Amennyiben időben kezeljük a betegséget, és megtörténik az életmódváltás, a táplálkozás átalakítása is, elkerülhetjük a szövődményeket, valamint megelőzhetjük a műtéti beavatkozást” – tette hozzá a főorvos.