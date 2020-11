Ég a gyomra? Segítenek ezek a házi praktikák

Úgy érzi, ég a pokol? A gyomra tiltakozik a túl sok sav ellen? Érdemes odafigyelni erre a jelzésre, mielőtt nagyobb bajt indít el. Néhány praktikus ötlettel segítünk ebben.

Ég, nyom, fáj Sokan tapasztalhattuk már: a gyomorégés Nemegyszer a nyak, az áll, a lapockák és a karok felé is kisugározhat, fájdalomra is átválthat. Ilyenkor nehéz elkülöníteni a szívkoszorúerek keringési zavara által okozott mellkasi fájdalomtól. Általában étkezés után, vízszintesen fekvő helyzetben, vagy a hasi nyomás fokozódásakor (hajlás, emelés) jelentkezik. Sokan tapasztalhattuk már: a gyomorégés a szegycsont mögött , a mellkas középvonalában jelentkező meleg, égő érzés, amely a gyomorszájtól a garat felé terjedhet.Ilyenkor nehéz elkülöníteni a szívkoszorúerek keringési zavara által okozott mellkasi fájdalomtól.vízszintesen fekvő helyzetben, vagy a hasi nyomás fokozódásakor (hajlás, emelés) jelentkezik.

A gyomorsav túltengése miatti gyomorégés jól ismert kellemetlenség: a felnőttek majdnem felének, 44 százalékának havonta legalább egyszer, egyötödének hetente, körülbelül tizedének pedig naponta van gyomorégéses panasza. Az enyhe vagy csak időnként jelentkező panaszokkal a legtöbben nem is fordulnak orvoshoz, hanem csak saját magukat igyekeznek gyógykezelni és csak súlyosabb esetben keresik fel ezzel a panasszal a háziorvosukat. Ugyanakkor tény, hogy ez a tünet jelentősen rontja az érintettek életminőségét.

Mindent a refluxról A gyomorégés komolyabb gondot is okozhat, ilyen például a refluxbetegség. Ha többet szeretne erről megtudni, kattintson! A hiba az életmódban keresendő A savtúltengés leggyakoribb okai a stressz, a nem megfelelő életmód és étrend. Ezek ugyanis megzavarhatják a szervezet sav-lúg egyensúlyát és a savak túlsúlyba kerülnek. Ilyenkor a gyomornedv a normálisnál több savat tartalmaz. A tüneteket súlyosbítja, ha a gyomor a túl sok étel vagy alkohol (különösen a tömény italok) fogyasztása következtében fokozott működésre kényszerül.



Általában az alkohol, a kávé, a telített zsírokban gazdag, nehezen emészthető ételek és a dohányzás a felelős azért, hogy az emésztőrendszer már nem képes a saját maga által termelt gyomornedvet egyensúlyban tartani.



Tűzoltás A gyomorégés okozta rossz érzést, fájdalmat legtöbben valamelyik, gyógyszertárakban vény nélkül kapható savközömbösítő szer bevételével enyhítik. Jó tudni azonban, hogy néhány egyszerű elővigyázatossági szabály betartásával elkerülhetőek ezek a tünetek, illetve házilagos módon, otthon is rendelkezésre álló eszközökkel is sikerrel befolyásolhatók. A savtúltengés leggyakoribb okai a stressz, a nem megfelelő életmód és étrend. Ezek ugyanis megzavarhatják a szervezet sav-lúg egyensúlyát és a savak túlsúlyba kerülnek. Ilyenkor a gyomornedv a normálisnál több savat tartalmaz.Általában az alkohol, a kávé, a telített zsírokban gazdag, nehezen emészthető ételek és a dohányzás a felelős azért, hogyA gyomorégés okozta rossz érzést, fájdalmat legtöbben valamelyik, gyógyszertárakban vény nélkül kapható savközömbösítő szer bevételével enyhítik. Jó tudni azonban, hogy

Érdemes odafigyelni a gyomorégésre, mivel komolyabb bajt is okozhat h i r d e t é s Kerülendő ételek, italok Tanácsos kerülni a gyomorégést kiváltó dolgokat, így például a zsíros, a savanyú, fűszeres vagy túl forró ételeket, illetve az élvezeti szerek közül az alkohol, a kóla, a csokoládé, a valódi és a koffeinmentes kávé fogyasztását és a dohányzást is. Ugyanígy a túl sok hús, az olajos hal, a tojás, a finomított gabonafélékből készült péksütemények is növelik a gyomorsav termelődését. Általában érdemesebb, amennyire lehet, visszatérni az élelmiszerek eredeti formájához, hiszen a túlságosan feldolgozott, sokféle kezelésen, dúsításon, tartósításon stb. átesett ételek, az azokban lévő élelmiszeradalékok savasító hatásúak.



Tartózkodni kell a gyomornyálkahártyát izgató hatású fűszerektől. Kerülendők a sok pörzsanyagot tartalmazó sült, füstölt vagy pácolt húsok. Helyettük növeljük az ún. savcsökkentő ételek mennyiségét: ilyenek a tej, a sovány krémsajt, a lágytojás, a keksz, a burgonya (nyers levét is ajánlják!), a dió, a mogyoró. Kávé és fekete tea helyett érdemesebb áttérni a borsmenta-, hárs-, vagy kamillateára. Zöldség- és cukrozatlan gyümölcslevek fogyasztása, heti egy "gyümölcsnap" segíti a szervezet sav-lúg egyensúlyának visszaállítását. Tanácsos kerülni a gyomorégést kiváltó dolgokat, így például a zsíros, a savanyú, fűszeres vagy túl forró ételeket, illetve az élvezeti szerek közül az alkohol, a kóla, a csokoládé, a valódi és a koffeinmentes kávé fogyasztását és a dohányzást is. UgyanígyÁltalában érdemesebb, amennyire lehet, visszatérni az élelmiszerek eredeti formájához, hiszen a túlságosan feldolgozott, sokféle kezelésen, dúsításon, tartósításon stb. átesett ételek, az azokban lévő élelmiszeradalékok savasító hatásúak.Tartózkodni kell a gyomornyálkahártyát izgató hatású fűszerektől. Kerülendők a sok pörzsanyagot tartalmazó sült, füstölt vagy pácolt húsok.Kávé és fekete tea helyett érdemesebb áttérni a borsmenta-, hárs-, vagy kamillateára.