Hogyan segíthet az étkezési napló a gyomorégéssel küzdőknek?

Égő, akár fájdalomba hajló érzés a gyomorszáj magasságában, a szegycsont alatt - nagyjából így írható le a gyomorégés. A köznyelv gyakran okolja ilyen esetekben a gyomorsav túltermelődését, valójában azonban nem egészen erről van szó. A gyomorégés legtöbbször refluxbetegség tüneteként jelentkezik, kiváltó oka pedig, hogy a nyelőcsövet a gyomorral összekötő záróizomgyűrű nem tudja meggátolni, hogy a hasűri nyomás fokozódására a savas gyomortartalom visszajusson a nyelőcsőbe. Ellentétben ugyanakkor a gyomorral, a nyelőcső nyálkahártyája sokkal érzékenyebb a gyomorsav maró hatására. Arefluxa gyomorégés mellett savas felböfögéseket, kellemetlen szájízt, nyelési zavarokat is okozhat, de akár légúti panaszok is kialakulhatnak miatta.

Étkezési napló segítségével könnyebben megtalálhatjuk, mely ételek súlyosbítják a gyomorégést. Fotó: Getty Images

Mit tehetünk, hogy a gyomorégés ne rontsa el a nyugodt éjszakai pihenést?

A gyomortartalom visszaáramlásának hátterében tehát egyfelől a gyomor záróizmának gyengesége, másrészt a hasűri nyomás fokozódása áll. Utóbbinak legjellemzőbb oka, ha megnövekszik a gyomortartalom mennyisége, azaz például elfogyasztunk egy kiadós ebédet, vacsorát, vagy ha a gyomortartalom lassan továbbítódik a belek felé. Szintén ebbe az irányba hat a jelentős hasi elhízás, a derékban szűk ruházat, egyes fizikai munkák és sportok, valamint nőknél a várandósság. Egyes gyógyszerek pedig mellékhatásként gyengíthetik, pontosabban ellazíthatják a gyomor záróizomgyűrűjét, elősegítve ezáltal a savas refluxátum nyelőcsőbe jutását.

Mit tehetünk a reflux ellen?

A refluxos panaszok az esetek többségében hatékonyan enyhíthetők gyógyszeres úton. A vény nélkül kapható készítmények vagy a gyomorsav semlegesítése, vagy a gyomorsavtermelés csökkentése révén nyújtanak segítséget a gyomorégés- ésfájdalomleküzdésében. Ha azonban rendszeresen jelentkeznek a kellemetlen tünetek, úgy mindenképpen fontos, hogy életmódunkat is átalakítsuk valamelyest. Több olyan befolyásolható tényező is ismert ugyanis, amely súlyosbíthatja a reflux tüneteit. Ezek között említhetjük a dohányzást, az ülő életmódot, a túlzott alkoholfogyasztást, továbbá a gyomor nyálkahártyáját irritáló, hatóanyagként szalicilátokat tartalmazó gyógyszerek gyakori alkalmazását. Végezetül pedig természetesen fontos szót ejteni az étkezésről is.

Az erősen fűszeres, savas, zsíros vagy cukros ételek és italok egyaránt fokozhatják a gyomorégést. A magas zsírtartalmú élelmiszerek például lassítják az emésztést, a gyomortartalom haladását a bélrendszer felé. A szénsavas üdítők savasságuk és puffasztó hatásuk miatt okozhatnak kellemetlenségeket, a kávé és a tea nagy mennyiségben fogyasztva a záróizomzat működésére hat károsan, míg az édességek tovább irritálhatják a nyelőcső már egyébként is gyulladt nyálkahártyáját. Változó, hogy ki mennyire érzékeny a felsoroltakra, és amíg egyik-másik élelmiszert egyesek szervezete jobban tolerál, addig másoknál ugyanaz hamar panaszokat okozhat. Amikor tehát táplálkozásunkról gondolkodunk, nehéz általánosan érvényes szabályokat megfogalmazni. Célszerű inkább arra törekedni, hogy megtaláljuk, saját esetünkben mely ételek és italok erősítik leginkább a reflux tüneteit.

Így készítsünk étkezési naplót

Egészen egyszerű módszer a rizikótényezők feltárására, ha mindennap részletes étkezési naplót vezetünk néhány héten keresztül. Okostelefonokra már elérhetőek applikációk is ilyen célra, de az is megteszi, ha csupán fogunk egy üres füzetet, és abban írjuk le megfigyeléseinket. A legfontosabb, hogy szerepeljen benne időpont-megjelöléssel minden egyes étkezésünk, beleértve, hogy mit fogyasztottunk pontosan, illetve jegyezzük fel a panaszainkat is ugyancsak időpontokkal. Minél több részletet írunk le, és minél hosszabb időn keresztül vezetjük a naplót, annál valószínűbb, hogy sikerül felismernünk azokat a mintázatokat, amelyek a tünetek fellángolásához köthetőek. Magyarán ezzel a módszerrel megtalálhatjuk, mely típusú élelmiszerek fogyasztása vezet leggyakrabban a gyomorégés súlyosbodásához.

Tapasztalatainkról konzultáljunk háziorvosunkkal vagy gasztroenterológus belgyógyásszal, aki az étkezési naplót is áttekintve segíthet abban, hogyan módosítsunk étkezésünkön. Fontos hozzátenni, hogy hosszú távon a kezeletlen reflux súlyos szövődményekkel járhat, beleértve a nyelőcső szűkületét,fekélykialakulását, valamint akár rosszindulatú elváltozásokat. Amennyiben a vény nélküli gyógyszerek és az életmódváltás önmagában nem nyújt kellő segítséget, vényköteles gyógyszerekkel vagy műtéti úton kezelhető a betegség.