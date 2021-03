Éjszakai gyomorégés? Így aludjon jól!

Tartós vagy időszakos probléma is lehet

Az égő, fájdalmas érzés a gyomorban - a has felső részén, a szegycsont mögött és alatt - vagy a savas felböfögés a reflux tipikus tüneteinek számítanak. Emellett előfordulhat például krónikus köhögés, rekedtség, asztma, orrmelléküreg-gyulladás, nyelési nehézségek, fogászati problémák és émelygés is. A probléma oka a gyomorsav visszaáramlása a kelleténél lazábban működő záróizmon keresztül a nyelőcsőbe. Mivel a gyomorral ellentétben a nyelőcső nyálkahártyája érzékeny a savakra, ezért azok hatására fájdalmas, kiterjedt gyulladások alakulhatnak ki.

Arefluxis okozhat rossz alvást Gyomorégésen kívül horkolást, sőt, akár pánikkal járó éjszakai légzési nehézséget is okozhat a reflux. Lássuk, miként függ össze a két, első ránézésre egymástól független jelenség. Részletek itt. h i r d e t é s

A refluxos tünetek különösen akkor okoznak jelentős problémát, ha az állapot tartósan fennáll, így a nyálkahártya nem tud regenerálódni, azaz a gyomorégés állandósul. A gyomorszáj izomgyűrűjének lazaságát az alkati adottság mellett befolyásolhatják például egyes gyógyszerek, de reflux alakulhat ki megnövekedett hasűri nyomás - például terhesség, túlsúly, illetve bizonyos élelmiszerek - hatására is. A panaszok főleg fekvő testhelyzetben, azaz elsősorban éjjel jelentkeznek a leghangsúlyosabban.

Változtassunk nappali szokásainkon!

Ahhoz, hogy a nyugodt éjszakai alvást elérjük, változtatni kell nappali szokásainkon is. A reflux tüneteit kiválthatja - vagy a már meglévőket tovább ronthatja - a mozgásszegény, ülő életmód, a rendszertelen táplálkozás, a zsíros, fűszeres ételek, a csokoládé, a nyers hagyma, fokhagyma, paradicsom, az alkohol túlzott, a koffein, citrusos italok és szénsavas üdítők fogyasztása, a dohányzás, valamint a stressz is.

Ahhoz, hogy a nyugodt, éjszakai alvást elérjük, változtatni kell nappali szokásainkon is. Fotó: Getty Images

Nagy hangsúlyt kell fektetni a kiegyensúlyozott, sokszor keveset elven alapuló étkezésre, valamint arra, hogy az utolsó étkezés és a lefekvés között legalább két óra elteljen. Az étkezéseket követően - illetve amikor savas felböfögést észlelünk - igyunk meg egy nagy pohár vizet, ami segít eltávolítani a nyelőcsőbe jutott gyomorsavat, így megakadályozhatjuk a maró hatást. Mivel azelhízása reflux egyik kockázati tényezője, ezért a normál testsúly elérése szintén fontos tényező.

Készüljünk tudatosan az éjszakai pihenésre!

Fekvő helyzetben a gyomorsav sokkal könnyebben visszaáramlik a nyelőcsőbe, ami megnehezíti nem csak az elalvást, hanem a mélyalvást is. A sav által okozott irritáció vagy köhögési inger gyakori mikroébredésekhez és hosszú távon állandó fáradtsághoz vezethet. Ráadásul ez nem csak kialvatlanságot és a fokozott felmaródásból eredő szövődményeket okozhat, hanem veszélyes is lehet: a feláramló gyomorsav elérheti a garatot is, ami akár fulladással járó súlyos légúti szűkület is okozhat.

Ahhoz, hogy a sav visszaáramlását megnehezítsük, érdemes az ágy fejvégét megemelni. Annak érdekében, hogy a gerincoszlopunknak is kedvezzünk, célszerűbb az egész matracot - még ideálisabb esetben: az ágyrácsot - megdönteni, és az oldalt fekvő pózt választani. Emellett elérhetőek kifejezetten refluxos beteg számára kialakított, speciális formájú reflux párnák is. Fontos megjegyezni, hogy akár az öltözködés is fokozhatja a kellemetlen panaszokat: a túl szűk ruhák a gyomorsavat könnyen a nyelőcső irányába terelhetik, ezért - akárcsak nappal - éjszakára is válasszunk kényelmes öltözéket.

Gyógyszeres segítség

Gyomorszájat feszesebben záró gyógyszer nem áll rendelkezésre; ez kizárólag műtéti úton érhető el. Azonban a gyógyszertárakban receptre és vény nélkül is kaphatóak készítmények, amelyek segítenek csökkenteni a refluxos panaszokat. A savlekötők tüneti kezelést nyújtva semlegesítik a gyomorsavat, míg az úgynevezett H2-receptor blokkolók és protonpumpa-gátlók - a beszedés után már egy órával - képesek csökkenteni magát a gyomorsavtermelést. Mellékhatás nélkül, biztonságosan enyhítik a gyomortáji fájdalmakat, amihez folyamatos szedésre sincs szükség. Alkalmanként, bizonyos élethelyzetekben is segítséget nyújtanak mind a nappali tevékenységeink zavartalan folytatásában, mind pedig a nyugodt éjszakai alvásban.