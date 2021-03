Gyomorégés: többször együnk kevesebbet?

A has felső részén, a szegycsont mögött-alatt jelentkező, estenként kisugárzó fájdalom, illetve a savas felböfögés arefluxtipikus tüneteinek számítanak. Oka, a gyomor felső részén elhelyezkedő záróizom laza működése, amelyen keresztül a gyomortartalom visszaáramlik a savérzékeny nyelőcsőbe, és fájdalmas gyulladásokat idéz elő. A reflux tartós fennállása során akár nyelőcsőszűkület is kialakulhat, de a sav irritálhatja a torkot, a garatot, valamint a gyulladás akár az orrmelléküregekre is átterjedhet. A gyomorszáj izomgyűrűjének renyhesége gyakran alkati adottság, de hajlamosíthat rá a megnövekedett hasűri nyomás - például túlsúly vagy terhesség esetén -, a stressz vagy egyes gyógyszerek szedése is.

Tudatos étkezés

A refluxszal küzdők számára kiemelten fontos a tudatos, előre megtervezett táplálkozás. Figyelmet kell fordítani a rendszeres, nagyjából minden nap azonos időpontokban történő étkezésre. A sokszor keveset elvvel elkerülhetjük a túlevést, ami azért fontos, mert ha egyszerre fogyasztunk nagyobb mennyiséget, a gyomor és a nyelőcső találkozásánál található záróizom, a megnövekedett terhelés miatt még kevésbé tudja ellátni a feladatát. Ügyeljünk arra is, hogy a napi - legalább ötszöri - étkezés során a falatokat rágjuk meg jó alaposan, hogy ezzel is segítsük az emésztést, hiszen az nem a gyomorban, hanem a nyál segítségével már a szájüregben megkezdődik.

Nem mindegy mit eszünk

A reflux tüneteit egyes ételek vagy italok is kiválthatják vagy fokozhatják. Ilyen például az alkohol, a szénsavas italok, a koffein, a citrusfélék, valamint a túl zsíros, fűszeres, csípős ételek. Szintén gyomorégést idézhet elő a nyers hagyma, fokhagyma, a paradicsom és a csokoládé is. Ha el akarjuk kerülni a gyomorégést, mellőzzük azokat az élelmiszereket, amelyek nagy mennyiségű adalékanyagot, finomított lisztet és cukrot tartalmaznak, helyettük fogyasszunk a rostban gazdag, fehérjedús táplálékokat, például rizst, sovány húsokat, teljes kiőrlésű gabonákat, valamint alacsony savtartalmú gyümölcsöket és zöldségeket.

A reflux okozta égő gyomorfájdalom sokaknál okozhat problémát. Fotó: Getty Images

Reflux esetén a zabpehely fogyasztását érdemes beépíteni a mindennapi étkezésbe. A többi alapanyaggal párosítva csökkenti azok savasságát, de kásaként, nyákosra főzve, gyulladt nyelőcső esetén is kíméletes táplálék. Mivel a gyomorégés jellemzően este és éjjel a legintenzívebb, ezért vacsoránál részesítsük előnyben a könnyen emészthető ételeket. Sokat segíthet az is, ha lefekvés előtt 2-3 órával már nem eszünk.

Segítő gyógynövények

Két étkezés között - valamint, ha érezzük a feláramló gyomorsavat - kortyolgassunk szénsavmentes vizet vagy gyógyteákat, hogy kíméletesen átmossuk a nyelőcsövet. Reflux esetén fogyaszthatunk például - szobahőmérsékletűre hűtött - fehérakác, mályvalevél, fahéj, árvacsalán, cickafarkfű vagy lándzsásútifű teát. A refluxosok számára jótékony hatású a gyömbér fogyasztása is: reszelve, vagy teába keverve enyhíti a gyomorégést és a gyulladásokat, megelőzi a puffadást, valamint melatonin hatóanyagtartalmával csökkenti a stresszt és elősegíti a nyugodt alvást.

Kerüljük el a szövődményeket

A refluxos panaszok fokozódásakor, a szövődmények elkerülése érdekében gyógyszeres segítségre is szükség lehet. Míg a savlekötők átmeneti, tüneti kezelést nyújtanak, az úgynevezett H2-receptor blokkolók gyorsan csökkentik a gyomorsavképződést. A vény nélkül is kapható tabletták előnyei közé tartozik, hogy alkalmazásuk után már egy órával érezhető a hatásuk. Ráadásul ahhoz, hogy biztonságosan enyhítsék a gyomortáji fájdalmakat, rendszeres szedésükre sincs szükség: bizonyos élethelyzetekben - például stresszes időszakokban, nehéz ételek, italok fogyasztásakor - is alkalmazhatóak.