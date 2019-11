Gyomorégés: mikor forduljak orvoshoz?

Szinte mindannyian éreztük már, milyen, amikor a gyomorsav a nyelőcsövünkön keresztül felkúszik a torkunkba, éget és mar. De ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy meg is betegedtünk. A patikában kapható savlekötő készítmények gyorsan enyhíthetik a tüneteket. A kockázat viszont abban rejlik, hogy ha gyakran nyúlunk ehhez a megoldáshoz, azt fogjuk tapasztalni, hogy hiába múlt el a kellemetlen érzés, a panaszok gyakran visszatérnek.

De mitől ég a gyomrunk?

Attól, hogy a gyomor és a nyelőcső közötti záróizom nem működik tökéletesen. A feladata ugyanis az lenne, hogy amikor lefelé áramlik a megrágott étel, illetve a folyékony ital, leengedje a gyomorba, visszafelé azonban elzárja az útját, mint egy szelep. Ha viszont túl gyenge az izomhatás, vagy túl nagy nyomás érkezik a gyomor felől, visszafelé folyhat az emésztőszervünk tartalma. Ilyenkor a gyomorban termelődő sósav, ami tulajdonképpen magáért az emésztésért felelős, irritálja a nyelőcső és a szájüreg belső nyálkahártyáját, ez okozza a fájdalmas, égető érzést. Magának a gyomornak is nyálkahártya borítja a belső felületét, amelyet alapvetően lúgos kémhatású anyagok védenek a savtól, ha azonban túl sok a gyomornedv, ezt is kimarhatja.

Arefluxokozta panaszok gyakran enyhíthetők életmódbeli változtatásokkal. Fotó: iStock

A panaszok sem feltétlenül merülnek ki egyszerűen a gyomorégésben. Tapasztalhatunk klasszikus hasfájást is a felső szakaszon, de hányingert, savas böfögést, kellemetlen szájízt is érezhetünk, feltűnő lehet, hogy gyorsan romlanak a fogaink. Nem ritka az sem, hogy az orrüregben, légcsőben, arcüregben, hörgőkben, tüdőben is megjelenik a gyomorsav, ez krónikus köhögést vagy akár asztmát is kiválthat.

Milyen betegségek lehetnek a háttérben?

A legismertebb a reflux. Kialakulásának okai rendkívül szerteágazóak. Már maga az ülő életmód sem segít az elkerülésében, de a helytelen, azaz rostszegény táplálkozás, az alkoholfogyasztás, a túlsúly, a stressz és a dohányzás mind-mind hozzájárul a megjelenéséhez. Az állapot egyszer-kétszer még elmulasztható, vagy olyan készítményekkel, amelyek elnyomják a kellemetlen panaszokat, karban tartható. Ha azonban elhanyagoljuk, nem változtatunk az életvitelünkön, valamint nem fordulunk orvoshoz akkor sem, ha rendszeresen vissza-visszatérő problémát jelent az életünkben, akkor nemcsak rosszabbodni fog, hanem más betegségek is kialakulhatnak a nyomában. Ilyen például a fekély, amikor a gyomor vagy a nyombél nyálkahártyáján keletkezik folytonossági hiány, illetve seb.

Az úgynevezett Barrett-nyelőcső esetében ugyancsak sebek alakulnak ki, amelyek elfertőződhetnek, begyulladhatnak, vérezhetnek, hegesedést, szűkületet okozhatnak, mindennek pedig akár nyelőcsőrák is lehet a következménye.

Hogyan akadályozzuk meg az állapot súlyosbodását?

Amennyiben rendszeresen, azaz hetente legalább két-három alkalommal észleljük a fent felsorolt kellemetlen tüneteket, vegyünk mély levegőt, keressük fel orvosunkat, és vállalkozzunk egy alaposabb kivizsgálásra. A kezelés során elsősorban a gyomorsav túltermelődését gátolják, védik a nyálkahártyát a savas hatástól, gyorsítják az emésztést, de arra is törekednek, hogy a gyomorszáj újra tökéletesen zárjon. Amennyiben az elváltozások már olyan nagy mértékűek, hogy magát az étkezést vagy a nyelést is akadályozzák, műtéti megoldással is számolni kell.

Gyakorlati tanácsok gyomorégésre

Mielőtt szakemberhez fordulnánk, érdemes néhány életmód- és szokásrendbeli változást is bevezetni. Mindenekelőtt felejtsük el a zsíros, csípős, fűszeres ételeket, szénsavas italokat, a kávét, az alkoholt és az édességeket. Összefoglalva tehát táplálkozzunk egészségesen: fogyasszunk sok rostot, zöldséget, gyümölcsöt, vitamint. Bánjunk óvatosan a szénhidrátokkal is. Ha csak ezt a szabályt betartjuk, és lemegy rólunk néhány fölösleges kiló, csökken a gyomorra gyakorolt nyomás és sokkal jobban fogjuk érezni magunkat a bőrünkben. A savas ételek is megterhelhetik az emésztőrendszerünket, ezért hiába egészséges a narancs, a citrom, a paradicsom, iktassuk ki ezeket az étrendünkből. Együnk naponta többször keveset. Ha nagy adagokkal tömjük meg a gyomrunkat, jobban megterheljük, mintha gyakrabban juttatunk be kevesebb ételt.

Figyeljünk arra is, hogy a falatokat lassan, jó alaposan rágjuk meg, mielőtt lenyeljük. Ezáltal a nyál segítségével már a szájban el tud kezdődni az emésztés folyamata, ami segíti a gyomor munkáját is. Lefekvés előtt 2-3 órával már ne együnk semmit, hogyalvásidejére kiürüljön a gyomrunk. Ezzel is csökken a sav visszaáramlásának esélye. Használjuk ki a gravitáció hatását, válasszunk fekvéshez magasított párnát, hogy még jobban gátoljuk a gyomornedvek visszafolyását.

