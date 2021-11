Este jelentkező gyomorfájdalom: így kezeljük

A gyomrot és a gyomorszáj tájékát érintőfájdalomigen gyakori panasz, amelynek számos oka lehet. A fokozott stressz, egyes emésztési problémák, az esti italozás, vagy akár egy nehéz vacsora miatt jelentkező gyomorégés is állhat a kellemetlenségek hátterében. A relfuxszal küzdők többségének (csaknem négyötödének) pedig szinte biztosan meg kell küzdenie valamilyen szintű éjszakai gyomorégéssel és -fájdalommal. Nézzük, mit tehetünk, hogy a probléma ne menjen a nyugodtalvásrovására.

Egyszerű gyógymódok gyomorpanaszainkra

Rendszeresen visszatérő gyomorfájdalom és gyomorégés esetén ajánlott diétába kezdeni. Ennek lényege, hogy a lehető legnagyobb mértékben kerüljük a zsíros és nehéz ételeket, nagy mennyiségek elfogyasztása helyett pedig inkább étkezzünk többször, de kevesebbet. Próbáljuk csökkenteni a nehezebben emészthető, állati eredetű élelmiszerek bevitelét, a késői vacsorát pedig tegyük tiltólistára - a legjobb, ha lefekvés előtt legalább 2 órával befejezzük a nap utolsó étkezését.

Sokan küzdenek az este jelentkező gyomorpanaszokkal. Fotó: Getty Images

A gyomorsav-túltengés (acidózis) megakadályozása érdekében mondjunk le a savban gazdag ételekről is. Étrendünket igyekezzünk úgy összeállítani, hogy az kevés szénhidrátot és sok rostot tartalmazzon. A rágózás is jótékony hatású lehet, a rágás ugyanis beindítja a nyálképződést, a nyál lúgos kémhatása pedig enyhíti a sav okozta maró érzést.

Emésztőrendszerünk megfelelő működése érdekében jó, ha rendszert viszünk étkezéseinkbe. Ez azt jelenti, hogy próbáljunk mindennap ugyanabban az időpontban reggelizni, tízóraizni, ebédelni, uzsonnázni és vacsorázni, az alkalmak között pedig lehetőleg ne nassoljunk. Csökkentheti kellemetlen tüneteinket az is, ha visszafogjuk a cukorfogyasztást.

Ritkábbá válhat a gyomorfájás és a gyomorégés, ha mérsékeljük az életünkben a stresszt, illetve elsajátítunk néhány hatékony feszültséglevezető technikát. Pihenjünk eleget, de a rendszeres testmozgásra is próbáljunk meg időt szakítani. Komolyabb stresszterhelés esetén pszichológus segítségére is szükség lehet, hogy megbirkózzunk a fizikai tüneteket generáló lelki problémáinkkal.

Gyomorpanaszaink ellen segítségül hívhatjuk a gyógyteákat is. A gyömbér, a borsmenta, a kamilla, az édeskömény és a citromfű különösen jó hatással van a gyomorra és az emésztőrendszerre. Jótékony hatású a meleg is: tüneteink megjelenése esetén tegyünk forró vizes palackot a hasunk felső részére. Ez általában rövid időn belül enyhíti a fájdalmat. Amennyiben ezekkel nem érünk el kellő hatást, próbálkozhatunk vény nélkül kapható, gyomorégés és -fájdalom elleni készítményekkel is.

Mit tudnak a gyomorégés elleni gyógyszerek?

Az sem mindegy, hogyan alszunk

Sokan tapasztalják, hogy a gyomorpanaszok lefekvés után, vízszintes testhelyzetben felerősödnek. Ennek hátterében a leggyakrabban az éjszakai saváttörés áll. A jelenség megelőzése érdekében ajánlott az ágy fej alatti részét nagyjából 15 centiméterrel megemelni. Egyes tapasztalatok szerint az is enyhíthet a kellemetlen tüneteken, ha a bal oldalunkra fekszünk.

Amikor a házi praktika már nem elég

Ritkán, de egyes emésztési problémák olyan erős fájdalmakat is okozhatnak, hogy az érintettek szívrohamra kezdenek gyanakodni miatta. Ilyenkor mindenképpen ajánlott felkeresni egy szakembert, főleg akkor, ha a panasz egyértelmű ok nélkül, hirtelen jelentkezik, a háttérben ugyanis akár gyomorrák is állhat. Könnyen lehet azonban, hogy nem is a gyomrunk okozza a tüneteket, hanem például vakbélgyulladás, vesekő, szívbetegség vagyételmérgezés- ezek is orvosi kezelést igényelnek.