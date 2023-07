A természet antibiotikuma – ismered a vízitormát?

A vízitormát Ázsiában és Európa számos országában is széles körben alkalmazzák, hiszen nem csak egészséges, de finom is. Íze friss, csípős és borsos, kinézete pedig hasonlít a rukkolához – írja az Eating well.

A mustárfélék családjába tartozó vízitorma természetesen forrásokban és sekély vizekben növekszik. Rokonságban áll a zöldfűszerekkel, a káposztával, a kelkáposztával, a kelbimbóval, a fehérrépával és a retekkel. Szinte nem tartalmaz szénhidrátot, ellenben kiváló C-, A-, B6- és K-vitamin forrás. Fogyaszd nyersen szendvicsben, de kiváló főzve is, például marhahús, vagy gombás ételek mellé. Salátaként érdemes semleges vagy édeskésebb zöldségekkel és gyümölcsökkel, citrusalapú öntetekkel kombinálni.

Hasonlít a ruccolához. Fotó: Getty Images

Előnyei:

– Rendkívül jól hidratál, hiszen 95 százaléka víz.

– Erősíti a csontokat: egyetlen csésze nyers vízitorma elfogyasztása biztosítja az összes K-vitamint, amire a nap folyamán szükséged van. Ez a zsírban oldódó vitamin nem csak a véralvadáshoz fontos, hanem támogatja a csontképződést is.

– Mivel a vízitorma jó C-vitamin forrás, ezért támogatja a kollagéntermelést a haj, a köröm, a bőr és az ízületek egészségének megőrzéséért.

– Csökkenheti a rák kockázatát. Ennek oka, hogy C-vitamin tartalma miatt segíthet a szabad gyökök kivédésében, amelyek károsíthatják a test egészséges sejtjeit.

– Védi a szívet: antioxidáns és gyulladáscsökkentő tulajdonságai támogathatják a véredények működését a szívroham elleni védekezésben.

– Segít megóvni a szem egészségét: olyan karotinoidokat tartalmaz, melyek antioxidánsként is hatnak, potenciálisan csökkentve az életkorral összefüggő szembetegségek és a szürke hályog kockázatát.