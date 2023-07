A legjobb gyógynövények, amelyeket eddig nem ismertél

Ha új fűszernövényt fedezel fel, az nagyon fel tudja dobni a főzési tudományodat. Itt az ideje tehát, hogy kilépj a megszokott petrezselyem, bazsalikom és rozmaring bűvköréből, és valami újban is kipróbáld magad. Ha pedig az új fűszer esetleg még egy gyógynövény is, akkor az egészségedért is tettél egy lépést. A legjobb, ha ezeket megpróbálod magról elvetni, mert a ritkább növények gyakran nem kaphatók palántaként. A magok nem foglalnak helyet, és bárhová elszórhatók – írja Alys Fowler, a brit Herb Society (Gyógynövény Társaság) elnöke a The Guardian hasábjain.

Rengeteg fűszert kipróbálhatsz, ezeket variálva pedig az egyszerű étel is lehet különleges. Fotó: Getty Images

Az alábbi a gyógynövényeket bátran próbáld ki, mert nemcsak egészségesek, de az ételeket is megbolondítják.

Édes bergamott

Más néven méhbalzsam. Íze a bergamottra emlékeztet egy csipetnyi mentával és kakukkfűvel. Ha szereted az Earl Grey teát, akkor ezt is szívesen használod majd.

Salátalevelű bazsalikom

Ez nem egy hétköznapi bazsalikom. Levelei kézméretűre nőnek, ami azt jelenti, hogy egyetlen levél tökéletesen betakarja a szendvics egyik felét. Az íze pedig az édes bazsalikoméhoz hasonló, de kicsit erősebb. Cserépben is növeszthető.

Nyári sóska

Ha sok kakukkfüvet használsz a főzéshez, akkor imádni fogod a nyári sóska zsengéit. Édes, fűszeres, borsos jegyeivel és csípős aromájával babhoz, sült csirkéhez vagy sertéshúshoz is kiváló választás, ráadásul télire könnyen szárítható.

Mitsuba, avagy japán vadpetrezselyem

Valahol a petrezselyem és a zeller között foglal helyet, egy csipetnyi sóska- és korianderízzel. Hajtásait salátákhoz, leveleit pedig a petrezselyemhez hasonlóan használhatod. Az árnyékot szereti, ha napon termeszted, íze kesernyés lesz.

Koreai menta

Valahol a menta és a bazsalikom között helyezkedik el, leveleinek illata kifejezetten mentás, de van benne ánizsos íz is. Nagyon szép növény, akár egyméteresre is megnőhet, és a méhek is szeretik. Napos vagy félárnyékos helyen, humuszban gazdag talajban terem.

Vietnami koriander

Citromos, mentás korianderféle, amelyet könnyű cserépben termeszteni, sőt azt se bánja, ha elfelejtjük megöntözni. Remekül illik a csirke- és burgonyasalátákba, valamint a fűszeres levesekbe.