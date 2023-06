Frissít és egészséges – ezeket a teákat válaszd!

Azt mondják, nincs olyan, amit egy csésze tea ne tudna helyrehozni, és ebben van is némi igazság. Történelmi múltja Kelet-Ázsiában gyökeredzik, és a világ különböző kultúráiban élők évezredek óta fogyasztják, mostanra a víz után a második legnépszerűbb ital. Ráadásul úgy tűnik, már a tudomány is alátámasztja ezt a gyakorlatot – számol be a Harvard Egyetem a teafogyasztás előnyeiről.

Hidegen is, melegen is finom lehet. Fotó: Getty Images

Nem csak finom, egészséges is

Számos tanulmány igazolta, hogy bizonyos teák erősítik az immunrendszert, támogatják a szív- és érrendszert, sőt, bizonyos rákos megbetegedések kialakulását is segíthetnek megelőzni. Ezek az egészségügyi előnyök a teában található speciális antioxidánsokkal, az úgynevezett polifenolokkal hozhatók összefüggésbe. Egyes gyógyteák tehát egészségjavító tulajdonságokkal rendelkeznek, és évszázadok óta természetes gyógymódként fogyasztják őket.

A dietetikusok a gyógyteákat mértékkel, orvosi jóváhagyással ajánlják, mivel bizonyos egészségügyi állapotokban akár kockázatokat is jelenthetnek. Fontos még tisztában lenni azzal, hogy a gyógyteák nem helyettesíthetik az orvosi kezelést.

Gyömbér, kamilla, hibiszkusz

A gyömbér tea fűszeres, testes ízű, és leginkább a hányinger megbízható gyógymódjaként ismert. Nyomokban vitaminokat és ásványi anyagokat is tartalmaz, például C-, B3- és B6-vitamint, vasat, valamint káliumot. A gyömbér lassíthatja a véralvadást, ráadásul műtét alatt és után erős extra vérzést okozhat, ezért fogyasztás előtt mindenképp konzultálj az orvosoddal, ha ebben érintett vagy!

A kamillatea, melyet világszerte ősidők óta használnak, több, mint egy nyugtató ital, amit lefekvés előtt fogyaszthatsz. Számos bioaktív fitokemikália található meg benne, amelyek antioxidánsként működnek. Kis mennyiségben ásványi anyagokat és vitaminokat is tartalmaz, többek között káliumot, kalciumot, karotint és folsavat. A kutatók a tea gyulladáscsökkentő és szorongásoldó hatását hirdetik, de érdekes módon már azt is bizonyították, hogy még az időskori csontvesztést is lassíthatja. Ha azonban súlyos polenallergiád van, ne fogyaszd!

A hibiszkusz tea a hibiszkusz növény élénk színű virágaiból készül, antioxidáns hatásán kívül kis mennyiségben káliumot, kalciumot, magnéziumot és más nyomelemeket is tartalmaz. Vírusellenes, illetve szív- és érrendszeri előnyöket kínál, fogyasztása csökkenti a rossz LDL-koleszterin és a triglicerid szintet. Ha viszont vízhajtó gyógyszert szedsz, válassz másik teát! Fontos még tudni, hogy az aszpirin hatását is befolyásolhatja, ezért azt 3-4 órával teázás után vagy előtte vedd be!

