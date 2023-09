Július elsejétől elérhető az online árfigyelő, amelynek segítségével össze tudjuk hasonlítani 62 termékkategória árait a legnagyobb bolthálózatok esetében.

A portáltól azt várták, hogy az üzletláncok majd egymással versengve igyekeznek mind alacsonyabb és alacsonyabb árakkal csábítani a vevőket, emiatt csökken majd az infláció, illetve azt, hogy az oldal segíti a vevőket az eligazodásban: hol érdemes bevásárolniuk.

Mint azt Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő elmondta, az indulás óta 62 termékkategóriából 52-ben átlagosan 7 százalékkal csökkentek is az átlagárak – ennek persze lehet más oka is. Mindenesetre a tojás átlagára csaknem 30 százalékkal, a spagettié több mint 22 százalékkal, a lisztek és a zöldség átlagára pedig több mint 16 százalékkal lett kevesebb.

Fotó: Getty Images

Az most élesedett bevásárlólista funkció segítségével az általunk keresett termékeket berakhatjuk egy kosárba, és azok árait napról napra össze tudjuk hasonlítani, ennek alapján (ha megtehetjük, hogy több helyről szerezzük be a dolgokat) ott vásárolhatunk, ahol a legalacsonyabbak az árak. A rendszer összegzi az igényeinket boltonként, és megmutatja a végösszegeket - így a középutas megoldást is választhatjuk, és akkor elég egy helyen fizetnünk.



Ugyanakkor a Portfolio cikke felveti, hogy ha egy üzletlánc eltérő árakat alkalmaz az egyes boltjaiban, az megtévesztő lehet, mert a rendszer előre sorolja akkor is, ha csak egy-két helyen csökkentett árat. A Gazdasági Versenyhivatal szóvivője a Telexnek erre így reagált: folyamatosan dolgoznak az árfigyelő rendszer tökéletesítésén, ez a gyakorlat is változhat, mivel az eltérő árazást nem tilthatják meg. „Ugyanakkor a megfelelő adatok kinyerhetők, hiszen ahol több ár van, ott a honlapon elérhető az árintervallumos („tól–ig”) árazás, illetve aki megnézi a konkrét, hozzá közel eső boltot, vagy egy új funkcióval bevásárlólistát állít össze, ő is az adott boltra jellemző pontos információt kapja. Vagyis a probléma inkább csak annál a sorba rendezésnél jelentkezik, amikor az oldal megmondja, melyik a legolcsóbb trappista, 2,8-as ESL tej, pulykasonka vagy tojás” – magyarázta a lapnak Horváth Bálint.