Szokások, amelyektől észrevétlenül hízhatunk

A sikeres fogyás apró jelei. Fontos részletek korábbi cikkünkben.

Meglehet például, hogy túl sokat eszünk egészséges ételekből. Igen, ez is lehetséges - figyelmeztet a Brightside cikke. Az avokádó például nagyon egészséges, tele van jótékony hatású zsírokkal és értékes tápanyagokkal, ugyanakkor a kalóriatartalma is igen magas. Ha valaki fogyni szeretne, az jobb, ha napi fél avokádónál nem fogyaszt többet. Az sem jó ötlet, ha a gyorsabb fogyás kedvéért kihagyunk egyes étkezéseket, például az ebédet. Ha nem ebédelünk, vagy csak nagyon keveset eszünk ebédre, akkor nemcsak fáradtabbak és energiahiányosabbak leszünk, de szinte biztos, hogy vacsorára sokkal többet fogunk enni. Ráadásul a főétkezés kihagyása hormoningadozást is okozhat, ami miatt kevesebb zsírt égethetünk.

Lehet, hogy a szokásaink miatt kúsznak fel ránk a kilók. Fotó: Getty Images

Ne hagyjunk ki élelmiszercsoportokat

Akik nem laktózérzékenyek vagy vegánok, azoknak nem biztos, hogy megéri növényi tejekre váltani, ha fogyni szeretnénk. A tehéntejben ugyanis több a kalcium, ami amellett, hogy az anyagcserére is jó hatással van, a hízás esélyét csökkenti - persze ez is csak egy kiegyensúlyozott, egészséges étrend részeként működik. Fogyókúránál az is visszaüthet, ha egyes élelmiszercsoportokat kihagyunk. Az étrendben mindenképpen lennie kell - egészséges minőségű és mennyiségű - szénhidrátnak és zsiradéknak is. Ellenkező esetben kútba eshet a fogyásunk, emellett pedig meggyengülhet az immunrendszerünk és akár szívproblémáink is lehetnek.

Vigyázzunk az édesítőszerekkel

Arra is vigyázzunk, hogy az edzést se vigyük túlzásba. A rendszeres mozgás fontos a súlyvesztéshez, viszont ha nem szánunk pihenésre is időt az edzések mellett, akkor a testünket olyan stressznek tesszük ki, amitől megemelkedhet a kortizolszintünk. A magas kortizolszint hatására pedig a test több zsírt kezd raktározni, és éhesebbek is gyakran leszünk. Az sem jó taktika, ha ugyanannyi édességet eszünk, mint korábban, csak éppen mesterséges édesítőszereket használunk cukor helyett. Bár ezeknek a kalóriatartalma jóval alacsonyabb, több kutatás is összekötötte már az édesítőszerek nagy mennyiségű fogyasztását a cukorbetegséggel és az elhízással is. Az olyan természetes édesítőket, mint a méz, a juharszirup vagy a kókuszcukor sem szabad túlzásba vinni - hiába egészségesebbek, mint a cukor. Egy teáskanál méznek magasabb a cukortartalma, mint egy teáskanál cukornak.