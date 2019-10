A sikeres fogyás apró jelei

Akár néhány pluszkilótól, akár tetemesebb súlyfeleslegtől szeretnénk megszabadulni, nem a villámdiéták között érdemes megoldás után keresgélni, hanem ajánlott elkezdeni az életmódváltást. Az egészséges étrend és a rendszeres sport viszont lassabban hoz eredményt, így sokan észre sem veszik, hogy már beindult a fogyás. Szakértők szerint viszont van néhány árulkodó jel, amelyekre érdemes odafigyelni.

Energikusabbak vagyunk

Az egyik árulkodó jel, hogy erősebbnek, energikusabbnak érezzük magunkat. Ez nemcsak az jelenti, hogy jobban bírjuk a terhelést és jobban teljesítünk az edzéseken, hanem azt is, hogy a hétköznapi dolgok is könnyebbé válnak. "Fel tudunk menni a lépcsőn anélkül, hogy meg kellene állnunk, mert nem kapunk levegőt, egyedül is van erőnk megfürdetni nagy testű kutyánkat, utazásunk során elbírjuk a bőröndünket, illetve könnyebben fel tudunk menni egy-egy híres helyi látnivalóhoz - ezek mind-mind olyan apró jelzések, amelyekből arra következtethetünk, hogy kevesebb plusz súly akadályoz minket" - véli Brie Shelly, az Activate Wellness Solutions alapítója.

Boldogabbnak érezzük magunkat

Szintén jó jel, ha összességében boldogabbnak érezzük magunkat. "A rendszeres testmozgás javítja a keringést, segít normalizálni a testhőmérsékletet, és endorfint termel. Ha rendszeresen sportolunk, edzés után ez a boldogsághormon hozzájárul ahhoz, hogy szervezetünk le tudja győzni a testhőmérséklet csökkenésével együtt járó lelombozódást" - mondta Karena Wu, az ActiveCare Physical Therapy tulajdonosa.

Csökken az ízületi fájdalom

A súlycsökkenés meggyőző jele lehet az is, ha kevésbé fájnak az ízületeink - például a térdünk. Ennek az az oka, hogy minden egyes pluszkiló 4 kilónyi extra terhelést jelent a térdek számára - magyarázta Tracee Gluhaich személyi edző. Az enyhülő, illetve ritkábban jelentkezőfájdalomtehát jelezheti a kilók csökkenését.

Máshogy állunk magunkhoz

Érdemes odafigyelni saját viselkedésünk változásaira is - tanácsolja Ann Swanson jógaterapeuta és író. Mit mondunk magunknak, ha valami gond adódik? Képesek vagyunk ugyanolyan bátorítóan szólni önmagunkhoz, mint ahogyan egy barátunkhoz szólnánk, ha ő lenne hasonló helyzetben? Meg tudunk bocsátani magunknak? Ha a válaszunk igen, akkor az arra utalhat, hogy a rendszeres mozgásnak köszönhetően lelkileg is sokat változtunk. Ezzel a hozzáállással pedig könnyebben érjük majd el kitűzött céljainkat - legyen szó akár néhány pluszkiló, akár egy nagyobb súlyfelesleg leadásáról.

Változunk kívül-belül

A fogyás beindulásáról árulkodhat az is, ha javulnak a laboreredményeink. Emellett csökkenhet a szedett gyógyszerek szükséges adagja, de javulhat a mentális egészségünk, az emésztésünk, és az alvásunk minősége is. Az pedig, hogy szebb lesz a bőrünk és újra beleférünk a régebbi ruháinkba, már csak a hab a tortán.

A fotók is árulkodnak

Ha belekezdünk a fogyókúrába, érdemes kéthetente vagy havonta készíteni magunkról néhány képet. Ezeket később összehasonlíthatjuk, és jobban láthatjuk a változást. A fotók ugyanis elárulják, ha izmosodtunk vagy ha keskenyebb lett az arcunk. Ráadásul ezek a változások a képeken akkor is feltűnnek, ha a mérleg esetleg még mindig ugyanannyit mutat.

