Mit tehetünk, ha megáll a fogyás?

Januárban és tavasszal sokan vágnak bele egy fogyókúrába, hogy nyárra már a legjobb formájukat hozhassák. Akár valamilyen speciális étrendet követnek, akár időszakos böjttel vagy valamilyen fogyókúrás táplálékkiegészítővel próbálkoznak, az első néhány hét után a legtöbbször beindul a fogyás, ami nagy sikerélményt jelent a fogyókúrázóknak. Azonban az esetek zömében ez a tendencia egy idő után megáll, és a mérleg nem mozdul tovább. Nézzük, mi lehet ennek az oka.

Ha fogyni szeretnénk, akkor nemcsak arra kell odafigyelnünk, hogy mit eszünk, hanem arra is, hogy mit iszunk. Vannak ugyanis olyan italok, amelyek segíthetnek a fogyásban, de olyanok is, amelyektől még több plusz kilót szedhetünk magunkra.

Miért nem vált be a csodadiéta?

"A fogyás leállásának számos oka lehet, amit mindenkinél egyénileg kell beazonosítani. Előfordulhat például, hogy túl drasztikus kúrába kezd valaki, és a szervezet egy idő után 'megijed' és takarékos üzemmódba kapcsol. Vagyis a bevitt nagyon kevés energiának jóval nagyobb részét próbálja tartalékolni, hiszen érezhetően megcsappant az utánpótlás" - magyarázta Drégely Anikó, a Your Power Med Health Center dietetikusa.

A szakember szerint az is gyakori, hogy valaki hosszú ideje nem mozog, vagy csak nagyon keveset, és így egyszerűen nincs olyan tevékenység, ami "égetné a kalóriákat". Így pedig nehéz tartani azt a kalóriadeficitet, ami szükséges a kilók leadásához. "Természetesen az is előfordulhat, hogy valaki egy esetleg korábban nem diagnosztizált betegség miatt nem tud az elvárt mértékben fogyni. Ennek gyanúja esetén érdemes egy kivizsgáláson részt venni, ahol kiderülhet, nem áll-e például inzulinrezisztencia (IR), policisztás ovárium szindróma (PCOS) vagy valamilyen pajzsmirigybetegség a háttérben. Sőt, azt is tudni kell, hogy nem mindenkinél válik be egy adott fogyókúrás módszer" - figyelmeztetett Drégely Anikó.

Ha egyedül nem megy a fogyás, kérjük bátran egy dietetikus segítségét.

Fotó: Getty Images

A fogyásban is meg kell találni az egyéni utat

Sokan az egyszerűség kedvéért - vagy mert a barátnőjüknek bevált -, egy sablon diétába vágnak bele, ami aztán meglepő módon nem hozza a remélt eredményt. Mi lehet ennek az oka? Az, hogy ahogyan az egészséget érintő kérdésekben általában, a fogyásban is a személyre szabottság a kulcs. Hiszen annyira különbözőek vagyunk, miért lenne ugyanaz a hatékony fogyási módszer mindannyiunknak? A helyes módszer megtalálásában segíthet a dietetikus.

"Ha valaki fogyási szándékkal érkezik hozzánk, számos olyan szempontot is figyelembe veszünk a fogyókúrás étrend megtervezésekor, amelyekkel egy laikus nem számol. Nemcsak az életkorról, a nemről lehet szó, de felmérjük a páciens aktivitási szintjét, a munkabeosztását, az energia- és tápanyagigényeit, az étkezési szokásait, az esetleges betegségeit, sőt még a konyhai ismereteit is. Mindezeket összehangolva építünk egy tartható, eredményes, élvezhető testsúlycsökkentő étrendet, ami átsegít a stagnálás fázisain is" - ismertette a dietetikus.

A rendszeres mozgás alap, a kontroll a plusz segítség

Fontos tudni azonban, hogy a tartós fogyási terveinket nem szabad kizárólag az étrendre építenünk. A kalóriadeficit ugyanis nem csak azzal érhető el, hogy kevesebbet eszünk: a kalóriát el is tudjuk égetni. A rendszeres mozgás minden esetben felgyorsítja a fogyást, és tónusban tartja az egyébként szintén tömeget vesztő izmokat és az esetleg nehezebben alkalmazkodó bőrt. Az optimális mozgásforma megtalálásában, a zsírégető intenzitás meghatározásában és az esetleges alapbetegségek esetén is biztonságos edzés felépítésében óriási támasz lehet a mozgásterapeuta, és szükséges esetén életmódorvos segítségét is kérni kell.

"Kevesen gondolnak rá, de fogyókúrás motiváció megtartásában, a finomhangolásokban nagyon fontos szerepe van a rendszeres, 3-6 havonta történő kontrolloknak is. Ilyenkor ugyanis lehetőségünk van meghatározni, hogy a már felgyorsultanyagcsereés a leadott kilók után mi az az energiamennyiség, amit tartani érdemes, és mely alapanyagokat mikor érdemes fogyasztani. Tehát a szakszerűen felépített étrenddel nemcsak fogyni lehet, de a vágyott álomsúly meg is őrizhető" - tette hozzá a szakértő.