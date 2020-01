A legjobb és legrosszabb italok fogyókúrához

Ha fogyni szeretnénk, akkor nemcsak arra kell odafigyelnünk, hogy mit eszünk, hanem arra is, hogy mit iszunk. Vannak ugyanis olyan italok, amelyek segíthetnek a fogyásban, de olyanok is, amelyektől még több plusz kilót szedhetünk magunkra.

Az energiaitalokban is sok a kalória, így ha valaki fogyni szeretne, ezeket is inkább hanyagolja, vagy válasszon belőlük cukormentes változatot. Azzal sem árt tisztában lenni, hogy a gyümölcslevekben is bőven van kalória - akár a dobozos, akár a frissen facsart verziót fogyasztjuk. Ugyanez a helyzet a különféle smoothiekkal és turmixokkal is,

Az alkoholos italok közül különösen a koktélokban van sok kalória, ezekbe ugyanis gyakran cukorszirupot is kevernek. A legkevésbé kalóriadús italkeverék a vodka-szóda, de ezzel is érdemes mértékletesnek lenni - aki fogyni szeretne, annak általában semmiféle alkohol fogyasztását nem javasolják. Azonban az alkoholmentes koktélokkal is vigyázzunk, mert ezekben általában gyümölcslé, szörp vagy cukorszirup van, ezért bőven tartalmaznak kalóriákat.

Azért jó, ha tudjuk, hogy a kávé is lehet a diétánk ellensége - leginkább azok az ízesített kávéitalok, amelyeket a nagy kávézóláncokban árulnak. Ezekben adagonként 2-300 kalória is lehet - vagy akár ennél is több, ha tejszínhabot is kérünk rájuk.. Ezeket érdemes teljesen elhagyni, ha pedig néha úgy érezzük, hogy nagyon kívánjuk, akkor válasszuk a kalóriamentes változatot.

Kedves Bakos Mária! A történetem kicsit hosszú lesz! 2013. január 2-án született az unokaöcsém Kanadában. Az anyukájának születése percétől nem volt teje ezért a Similac készen előállított anya tejet adtuk neki azután váltottunk a Similac por formátumú tápszerre és a végen a similac go and grow tápszert adtuk neki. Gondolom ez nem is lényeges csakhogy haza kellett jönnünk és a tápszer időközben elfogyott. A gyerek ezután nem itta meg sem a forralt tejet sem a milupa tápszert ami banános izésítű volt és vettek neki egy sima tej ízű tápszert ami megint csak nem kellett neki. Odáig fajult a dolog, hogy a gyerek kénytelen nélkülözni a tápszert és este vacsorázik viszont hajnalban felsír mert igényelné a tápszert csak hogy ezt a Sio almalé itallal helyettesíti. Annyit szeretnék még mondani, hogy kint Heinz körtés gyerek italt ivott itthon viszont a Sio levet issza amire nem rég egy Doktor azt mondta egészségtelen és hogy jobb lenne ha vizet adnánk neki vagy teát. Itt merül fel megint a probléma, hogy nem kell a gyereknek sem a víz sem a tea! A doktor úr azt mondta a gyerek túl fehérje hiányos a sok cukros ivólétől és a tömény kajáktól. Szüksége lenne tápszerre. Azt hozzá tette ha nincs tápszer akkor adjunk neki bocitejet. Vettünk is de jön a szokásos dolog nem kell neki. Kedves Mária mit tehetnénk? Mit adjunk neki enni, hogy a fehérje helyre álljon neki? És mit adhatnánk neki inni? Mert nagyon szeret és sokat is iszik. Enni is szeret a gyerek viszont a tápszert is igényelne még! Válaszát előre is köszönöm!

Szép napot! A kisfiú már elmúlt egy éves, tehát bármivel tudja a fehérjét pótolni. Mennyi a súlya? Miket eszik és mennyit? Most itthon élnek? Vannak olyan tápszerek amelyeket 3 éves korig is meglehet venni a gyógyszert...