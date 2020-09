Mi a baj a hozzáadott cukorral?

Cukormentes vagy hozzáadott cukrot nem tartalmaz?

Egy terméken abban az esetben tüntethetik fel, hogy cukormentes, ha cukortartalma nem haladja meg a 0,5 grammot 100 grammonként vagy 100 milliliterenként. A "hozzáadott cukrot nem tartalmaz" felirat abban az esetben alkalmazható, amennyiben az adott élelmiszer nem tartalmaz hozzáadott mono- vagy diszacharidokat, illetve egyéb, az édesítő hatásuk miatt használt összetevőket. Csökkentett cukortartalmúnak akkor tekinthető egy termék, ha energiatartalma ugyanakkora vagy kisebb, mint a hasonló termékeké. Ha pedig az élelmiszer természetes módon tartalmaz cukrokat, úgy a címkén a "természetes módon előforduló cukrokat tartalmaz" feliratnak kell szerepelnie.

A hozzáadott cukor funkciója

Cukrot nemcsak azért adagolnak az ételekhez, hogy édesebbek legyenek, hanem azért is, hogy kiemelje az ízeket, pozitívan befolyásolja a textúrát, az állagot, a színt és természetes módon tartósítson. Gondoljunk csak a karamellával színezett és ízesített ételekre vagy a cukorral tartósított lekvárokra, hiszen a cukoroldat a mikroorganizmusok elszaporodását is megakadályozza. A cukor sűrűbbé tehet egyes ételeket, kötőanyagként funkcionálhat, támogatja az élesztő felfutását azzal, hogy táptalajt ad az élesztőgombáknak, antioxidáns hatása révén pedig megakadályozza a zsírok avasodását is.

A hozzáadott cukor veszélyei

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása szerint javasolt, hogy csupán a teljes kalóriabevitelünk tizedrésze legyen hozzáadott cukorral fedezve, de még jobb, ha ennek inkább a fele. Ez nagyjából 25 grammot, azaz körülbelül 6 teáskanál cukrot jelent. Ha ennél rendszeresen jóval többet fogyasztunk, akkor azzal növelhetjük többek között az inzulinrezisztencia, a cukorbetegség, a szívinfarktus, a vérrögképződés (trombózis) és azelhízáskialakulásának a kockázatát.

A legcukrosabbak élelmiszerek

A felmérések szerint a cukorfogyasztás csaknem felét az üdítőitalok adják, amelyet a gyümölcs- és zöldségkészítmények, az édességek, az ízesített tejtermékek, illetve az édes pékáruk adják. Ezek a termékek igazi cukorbombák, hiszen egy átlagos, fél literes üdítő önmagában tartalmazhatja a napi ajánlott cukorbevitel teljes mennyiségét. Fontos tudni azt is, hogy nemcsak a szénsavas üdítőkre és energiaitalokra kell gondolni, hanem több a rostos gyümölcslére is. Ráadásul ez a kifejezetten magas cukortartalom gyakran a bébiitalokra és -ételekre is jellemző.

Érdemes figyelni a különböző kész vagy félkész szószok, öntetek, mártás és levesporok cukortartalmára is, hiszen például a ketchup mellett a mustárok, csili- vagy BBQ-szószok is jócskán az egekbe emelhetik a vércukorszintünket. A gyümölcs- és zöldségkészítmények, például a szörpök, befőttek, kukoricakonzerv vagy lekvárok többsége szintén jócskán tartalmaz hozzáadott cukrot, ez utóbbiaknak akár a 60 százalékát is kiteheti.

Cukorbombák ott is, ahol nem számítunk rá

Az ízesített tejtermékek közül erősen cukrosak lehetnek a különböző tejitalok, túró- és tejdesszertek, valamint nem árt tudni, hogy az alacsony zsírtartalmú joghurtok élvezeti értékét gyakran a cukormennyiség megnövelésével kompenzálják: egy kis doboz gyümölcsjoghurt akár önmagában fedezheti a napi ajánlott cukorbevitelt. Szintén nagy mennyiségű cukrot tartalmazhatnak - az egészségesnek szánt - müzlik, gabonapelyhek és instant zabkásák is.

Az alkoholokkal cukor szempontjából sem árt vigyázni, akárcsak a három az egyben típusú kávéporokkal, valamint érdemes ellenőrizni több gyógyszer és étrendkiegészítő összetételét is: lehet, hogy magunk is meglepődünk azon, hogy bizonyos torokfájás elleni szopogatótabletták, vitaminok, megfázás elleni italok, illetve pezsgőtabletták is nagy mennyiségű hozzáadott cukrot tartalmaznak.

Hozzáadott cukor nélkül is lehet nassolni

Bár az édes nassolnivalók magas cukortartalma valószínűleg senkit sem lep meg, nem árt résen lenni, hiszen gyakran sósakhoz is bőven adagolják. A jó hír azonban az, hogyha tartani akarjuk magunkat az ajánlott cukormennyiséghez, akkor sem kell a nassolást teljesen kiiktatni az életünkből: elég, ha előnyben részesítjük a természetesen édes, hozzáadott cukortól mentes termékeket.