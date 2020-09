Koronavírus: súlyos kockázat az elhízás

Felépült a COVID-19-ből az a mexikói férfi, aki egyidőben a világ legsúlyosabb emberének számított. Gyógyulása titkát a sokéves diétával, tornával és gyomorszűkítő műtéttel elért súlycsökkenésben látja. Részletek itt.

A magyar felnőtt lakosság közel harmada elhízott, ezzel pedig világviszonylatban is a dobogón állunk - mutatott rá a szakember az InfoRádiónak nyilatkozva. Hozzátette, a COVID-19 súlyos lefolyásának kockázatát azelhízáséppúgy fokozza, mint a dohányzás, a cukorbetegség, a magasvérnyomás-betegség és egyéb krónikus betegségek. Mi több, a koronavírus-fertőzés súlyossága az elhízás súlyosságával arányos.

Az elhízás jelentős kockázati tényező a súlyos lefolyású COVID-19 szempontjából. Fotó: Getty Images

Kifejtette, a jelentős túlsúllyal küzdő fertőzöttek és a betegség lefolyásának súlyossága közötti összefüggés statisztikai alapon is jól látható: az eddig lélegeztetőgépre került betegek 90 százaléka erősen túlsúlyos volt. "Az elhízottaknak nagyon oda kell figyelniük, hogy elkerüljék a koronavírus-fertőzést, mert ők sokkal nagyobb eséllyel szorulhatnak kórházi ellátásra és kerülhetnek lélegeztetőgépre, mint a normál testtömegűek" - hangsúlyozta Bedros J. Róbert az interjúban.

Kitért rá, a felesleges kilók a lélegeztetés során is nehézségeket okozhatnak. Ennek oka, hogy az elhízott emberek szervezetében magasabb a hasűri nyomás, és ahogy a nagy has nyomja a rekeszeket, beszűkül a tüdőkapacitás. Ezen felül a jelentős zsírszövet miatt a mellkas is nehezebben mozgatható lélegeztetőgéppel.

