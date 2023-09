Itthon egyelőre nem vezetik be a fogyókúrás injekciót

Mint arról korábban beszámoltunk, a szemaglutid egy vércukorszint-csökkentő gyógyszer, amelyet a cukorbetegek terápiájában alkalmaznak. Mellékhatásként ugyanakkor az étvágyat is csökkenti, illetve fokozza a teltségérzetet, ennél fogva fogyókúrás célokra is szolgálhat. A hatóanyagot annak gyártója, a dán Novo Nordisk gyógyszercég más terméknéven, de ez utóbbi indikációval is több országban forgalomba hozta már. Az Egyesült Államok mellett Európán belül Németországban és Dániában is hozzáférhetnek az elhízással élő betegek, továbbá szeptember elején az Egyesült Királyságban is elkezdték forgalmazni az injekciós gyógyszert.

A szemaglutid a klinikai vizsgálatok tanúsága szerint igen hatékony fogyasztószer, pontosabban nagyon hatékonyan támogatja az életmód-változtatáson alapuló fogyókúrát. Nem véletlen tehát, hogy nagyon keresett, olyannyira, hogy a Novo Nordik a gyártásban nem is tudja kiegyensúlyozottan kielégíteni a keresleti igényeket.

Magyarországon ugyanakkor egyelőre nem várható, hogy bekerülne a kínálatba a gyógyszer fogyasztószerként árult formája. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) az economx.hu megkeresésére azt közölte, a gyógyszerek társadalombiztosításba történő befogadásához az adott gyógyszer forgalomba hozatali engedély jogosultjának kell kérelmet benyújtani a NEAK-hoz. Ilyen kérelmet a dán gyógyszergyártó még nem nyújtott be, azaz a magyar betegek számára jelenleg nem érhető el a szer, és nem is látható előre, mikor válik azzá.