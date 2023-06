A megnyúlt bőrével küzd a férfi, aki 160 kilót

„Úgy érzem magam, mint egy ketrecbe zárt állat” – idézi a Today című amerikai lap Cole Prochaskát. A lengyel származású, 39 éves üzletvezető 2021-ig nem igazán foglalkozott a súlyával. Rendszertelenül és nagy mennyiségeket evett – elmondása szerint alkalmanként 5000 kalóriákat – és egyáltalán nem mozogott. „Olyan nehéz voltam, hogy a hagyományos szobamérlegek egyszerűen kiakadtak a súlyomtól” – meséli, majd hozzáteszi, az elmúlt két éve az életmódváltásról szólt: mindenféle segédeszköz nélkül 160 kilótól szabadult meg.

A férfi a lapnak őszintén elmondta, mióta az eszét tudja, küszködött a kilókkal. „Nagytestű gyerek voltam, és ahogy nőttem, egyre csak nagyobb lettem” – mondja, majd hozzáteszi, miközben a külvilág számára igyekezett mindig derűsnek látszani (mert a legtöbb túlsúlyos embertől ezt látta), legbelül rettenetesen magányos volt.

„Őszintén rettegtem bárhová is elmenni. Tartottam attól, hogy nem fogok beleférni a székekbe, vagy egyéb hasonló kellemetlenséggel kell majd szembenéznem” – mondja. A fordulópontot az életében az jelentette, mikor véget ért hét éve tartó kapcsolata. „Tisztában voltam az okával: az exem elvesztette irányomban mindenféle tiszteletét. Csak egy nagy srácnak látott, aki nem csinál semmit, nem megy sehova. Próbáltam megmenteni a kapcsolatunkat, de végül nem a kapcsolatot, hanem magamat mentettem meg” – összegzi az elmúlt két évét.

Cole elmondta, hogy az életmódváltást a rendszeres mozgás bevezetésével kezdte. „Először csak néhány háztömbnyit sétáltam, aztán kicsit többet. Egészségesebben kezdtem étkezni: kiirtottam az étrendemből az édességeket, a nassokat és a chipseket, a cukros üdítők helyett vizet ittam és magas proteintartalmú diétára váltottam. „Ma ott tartok, hogy naponta legalább 10 ezer lépést sétálok, ha esik, ha fúj, emellett hetente háromszor járok edzőterembe; súlyt emelni.”

Azután, hogy komoly akaraterejének köszönhetően legalább 160 kilótól megszabadult, a férfi most úgy érzi, megrekedt. „Egy számmal nagyobb ruhákat hordok, mint kellene, hogy a megnyúlt bőrömnek is legyen helye. Szinte mindent megváltoztattam az életemben, mégis, ha a tükörbe nézek, kísért az elmúlt majdnem negyven év” – panaszolja, majd hozzáteszi, az interneten most azért gyűjt, hogy egy plasztikai sebész segítségével megszabadulhasson a testén maradt felesleges bőrtől.

„A terv most az, hogy először a felsőtestemről, majd egy második eljárás keretében deréktól lefelé is eltávolítják a testemről a feleslegessé vált bőrt. Megtippelni sem tudom, mennyibe fog mindez kerülni” – mondja a férfi, aki fogyásának minden fontos állomását megosztja követőivel. „Szeretném inspirálni őket a történetemmel. Szeretném, ha rajtam keresztül tudnák, hogy nincs veszett ügy. Hogy sosem késő változtatni. Hogy mindig van visszaút.”

