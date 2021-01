Ennyi időbe telik, amíg beindul a fogyás

Érthető, ha a nagy elhatározás és az első lépések után minél hamarabb szeretnénk látni a változást a tükörben és a mérlegre állva egyaránt, ám fontos, hogy türelmesek legyünk magunkkal és a testünkkel - figyelmeztet a health.com portálnak nyilatkozó Cynthia Sass dietetikus. A plusz kilók, amik hosszú hónapok, évek alatt kúsztak fel, nem fognak egy szempillantás alatt leolvadni rólunk - ám ha kitartóan követjük az új életmódunkat, biztosan célt érünk majd.

A fogyás ideális üteme

A szakértők által is javasolt, egészséges mértékű súlyvesztés során hetente a testsúlyunk körülbelül 1 százalékát adjuk le - ez a legtöbb esetben fél-egy kilogrammot jelent. Ez első hallásra kevésnek tűnhet, mégis több szempontból ideális, egyrészt nem terheli meg a szervezetünket, másrészt a lassabb ütemű fogyás után nagyobb esélyünk van arra, hogy hosszú távon is megtartsuk az elért célsúlyunkat. Épp ezért nem szabad bedőlni a hirtelen, nagy fogyást ígérő villámdiétáknak. Egy drasztikus étrenddel ugyan gyors és látványos eredményeket érhetünk el, de a diéta felfüggesztésével ugyanilyen gyorsan vissza is másznak a leadott kilók. így könnyen a jojózás csapdájában találhatjuk magunkat, ami egyáltalán nem szolgálja az egészségünket.

Adjunk időt a testünknek, hogy leadja a felesleges kilókat. Fotó: Getty Images

Számít, mennyit szeretnénk leadni

A fogyás gyorsasága nagyban függ attól, mennyi a kiinduló súlyunk, és hány kilótól szeretnénk megszabadulni. A dietetikus szerint általánosságban elmondható, hogy a nagyobb súlytöbbletből könnyebb leadni, míg az utolsó 4-5 kiló pluszt a legnehezebb ledolgozni. Ez a látszólagos ellentmondás a kalóriadeficittel magyarázható. A fogyás titka ugyanis a kalóriadeficit, vagyis az, hogy napról napra több kalóriát égessen el a szervezetünk, mint amennyit elfogyasztunk. Minél nagyobb túlsúllyal küzdünk, feltehetően annál nagyobb a bevitt többletkalóriánk, azaz van miből lefaragni az étkezések során. A fogyás során aztán folyamatosan alakítani kell az étrendünkön és a sportolási szokásainkon ahhoz, hogy ezt a kalóriadeficitet fenntarthassuk, így az utolsó pár kiló leadása már időigényesebb és nehézkesebb lehet.

A koplalás nem jó taktika

Mi sem egyszerűbb, ha minimális ételt veszek magamhoz, akkor biztosan fogyni fogok, gondolhatnánk - ám nem is tévedhetnénk ennél nagyobbat. A koplalás épp ellenkező hatást vált ki, a szervezet raktározó üzemmódra kapcsol (hiszen azt a jelzést kapja az agyunktól, hogy éhezünk), és még makacsabbul ragaszkodnak majd a zsírpárnák. Ilyenkor, ha kezdetben be is indul a fogyás, nem a felhalmozott zsírból veszítünk, hanem a szervezetben felgyülemlett vízből, valamint az izmokból, ami nemcsak hogy nem cél, de igen káros is.

De akkor honnan lehet tudni, mennyi kalóriát kellene fogyasztanunk, hogy beinduljon a fogyás, és a zsírfeleslegünknek inthessünk búcsút? Jó taktika, ha a kitűzött célsúlyunk fenntartásához szükséges kalóriamennyiséget fogyasztjuk - ennek kiszámoláshoz használhatunk online kalkulátorokat, de kérhetjük dietetikus szakértő segítségét is, aki az étrendünk megfelelő összeállításához is hasznos tanácsokkal szolgálhat.

A visszaesés természetes

Még ha be is tartjuk az új életmódunk étkezési és sportolási szabályait, előfordulhat, hogy a mérleg nem azt mutatja, amit látni szeretnénk. A fogyás ugyanis nem egy lineáris folyamat, a súlyunk a nap folyamán is ingadozhat, és a kalóriák mellett számos tényező közrejátszik az alakulásában. Nőknél különösen a ciklusuk alakulása befolyásolhatja a fogyást, hiszen amenstruációelőtti napokban a szervezet fokozott vízvisszatartásba kezd, de a túl sok só fogyasztása is hasonló eredményhez vezethet.

A lényeg, hogy ne szegje kedvünket az átmeneti stagnálás, továbbra is tartsuk magunkat a kitűzött célhoz, és előbb-utóbb testünk is visszatalál az ahhoz vezető útra. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy ha a precíz diéta és a rendszeres sportolás ellenére sem azt látjuk a tükörben, amit szeretnénk, akkor érdemes bejelentkezni egy alapos kivizsgálásra, mert könnyen lehet, hogy valamilyen egészségügyi probléma (például hormonális zavar) akadályozza a fogyást.