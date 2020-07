Mit kell tudni a vízvisszatartásról?

A keringési rendszer, a vese, a nyirokrendszer, a hormonális tényezők és egyéb szervrendszerek szabályozzák a szervezet folyadékszintjét. Ha ezek közül az egyik vagy akár több rendszer működésében zavar áll be, akkor folyadék-visszatartás - más néven ödéma - alakul ki. Az ödéma a test bármelyik részén jelentkezhet, és különféle okok miatt fordulhat elő, így különféle megoldások vannak az elkerülésére vagy enyhítésére.

A szervezet néha képtelen lehet arra, hogy a szükséges mértékig eltávolítsa a vizet. Fotó: Getty Images

A tünetek

A folyadék-visszatartás tünetei attól függenek, hogy melyik testrészt érinti. Leggyakrabban az alsó lábszárban, a kézben, a hasban és a mellkasban alakul ki.

A végtagokban, a lábban és a karban a következő tünetek jellemzők:

duzzanat,

megváltozik a bőrszín,

csillogó, puffadt bőr,

ha az ödémás területet az ujjunkkal benyomjuk, akkor ott benyomva marad a bőr, ez a pontozott ödéma jellegzetes tünete,

a végtagok fájdalma és érzékenysége,

ízületi merevség,

súlygyarapodás.

A folyadék-visszatartás más szerveket is érinthet.

A kezelés

Az ödéma sokszor kezelés nélkül is elmúlik. Ha van valamilyen háttérbetegség, az orvos ennek a kezelésére mindenképpen terápiát javasol! Az egyik tüneti kezelési mód a vízhajtás. Ez segít a vesének kiüríteni a szervezetből a folyadékot. Ez általában rövid távú megoldás, lehet mellékhatása (hosszútávon főleg), mint például a kiszáradás, a fokozott vízvisszatartás és vesekárosodás.

Az okok

Az emberi szervezet összetett rendszerrel szabályozza a folyadékszintjét. A hormonális tényezők, a szív- és érrendszer, a vizeletkiválasztó rendszer, a máj és a vese játszik szerepet ebben a folyamatban. Ha ezek közül bármelyikkel gond van, a szervezet képtelen lehet arra, hogy a szükséges mértékig eltávolítsa a vizet.

Hajszálér-károsodás

A hajszálerek parányi véredények, amelyeknek kulcsszerepük van a szervezet folyadékszintjének a kiegyensúlyozásában. Bizonyos gyógyszerek, mint például a magas vérnyomás elleni szerek károsíthatják a hajszálereket. A hajszálerek szállítják a folyadékot a környező szövetekbe. Ezt intersticiális folyadéknak nevezik, és ez látja el tápanyaggal, oxigénnel a sejteket. Miután leszállította a tápanyagot az intersticiális folyadék, visszatér a hajszálerekbe.

Ha a hajszálerek károsodnak, akkor ödéma alakulhat ki. A következő gondok állhatnak elő: a hajszálereken belüli nyomásváltozás, valamint a hajszálerek falai túlzottan szivárognak. Ha ezek a problémák kialakulnak, akkor a hajszálerekből túl sok folyadék jut be a sejtközi térbe. Ha a hajszálerek nem képesek visszafogadni a folyadékot, akkor benne marad a szövetekben, és ez duzzanatot, folyadék-visszatartást okoz.

Néhány embernél azért alakul ki ez az ödématípus, mert a szisztémás hajszálérszivárgás tünetegyüttes nevű ritka betegségben szenved.

Pangásos szívelégtelenség

A szív pumpáló tevékenysége tartja fenn a véredényekben a normális vérnyomást. Ha a szívünk nem működik elég hatékonyan, akkor megváltozik a vérnyomás. Ez is okozhat folyadék-visszatartást. Felduzzadhat a lábszár, a lábfej és a boka, valamint felgyűlhet a tüdőben is a folyadék, ami állandó köhögést és nehézlégzést okoz. Végső soron a pangásos szívelégtelenség légzési nehézséget okoz, ami megterheli a szívet. Ennél fogva életveszélyes is lehet.

A vese

A vese szűri a vért és ez szabályozza a szervezet folyadékszintjét. Salakanyag, folyadék és egyéb anyagok haladnak át a vesecsatornán, amely szűrőként működik. A véráram felszív bármit, amit a szervezet újrahasznosíthat, és a felesleget pedig kiüríti a vizelettel. Ha a vese nem működik megfelelően, nem képes eltávolítani a salakanyagot, például a folyadékot és a nátriumot. Ennél fogva a folyadék benne marad a szervezetben. A krónikus vesebetegek például duzzanatot fedezhetnek fel az alsó végtagjaikban, a kezükben vagy az arcukban.

Fizikai inaktivitás

Az állandó ülő életmódot folytatók alsó lábszárában ödéma alakulhat ki. Az alulhasználás miatt a lábikra izomereje csökkenhet.

Ilyenkor segíthet:

a láb felpolcolása,

kompressziós zokni viselése,

tornagyakorlatok végzése, például lábemelés, bokakörzés.

Elhízás

Aki el van hízva, az duzzanatokat fedezhet fel magán, ezt a túlsúly hordozása okozza. Azelhízásnöveli a magas vérnyomás, a vesebetegség és a szívbetegség kockázatát, és ezek mindegyike okozhat ödémát. Az elhízás növeli ametabolikus szindrómakockázatát is, ide olyan betegségek tartoznak, mint például a kettes típusú cukorbetegség, amagas vérnyomásés egyebek.

Hormonális állapot

A hormonháztartás kiegyensúlyozatlansága a következőképpen vezethet folyadék-visszatartáshoz.

Menstruáció: A hormonegyensúly megváltozása amenstruációelőtt folyadékfelhalmozódást okozhat. Ennek hatására puffadást és mellérzékenységet lehet tapasztalni.

A hormonegyensúly megváltozása amenstruációelőtt folyadékfelhalmozódást okozhat. Ennek hatására puffadást és mellérzékenységet lehet tapasztalni. Pajzsmirigyprobléma: Apajzsmirigyhormonokat bocsájt ki, amelyek közreműködnek a szervezet folyadékszabályozásában. Emiatt tapasztalhatnak folyadék-visszatartást a pajzsmirigy-rendellenességgel élők.

Apajzsmirigyhormonokat bocsájt ki, amelyek közreműködnek a szervezet folyadékszabályozásában. Emiatt tapasztalhatnak folyadék-visszatartást a pajzsmirigy-rendellenességgel élők. Cushing-szindróma: Ennek hatására a mellékvese túl sok szteroid hormont termel, ami a láb duzzanatához vezet.

Házi gyógymódok

A folyadék-visszatartásnak vannak olyan esetei, amelyek orvosi ellátást igényelnek, de házi gyógymódokkal is lehet enyhíteni a tüneteket.

Gyógynövények Néhány gyógynövény természetes vízhajtó. Célszerű orvossal konzultálni, mielőtt bármilyen gyógynövényt használni kezdenénk. Például a vesebetegeknek a vízhajtó nem mindig biztonságos, illetve előfordulhat, hogy kölcsönhatásba lép a szedett gyógyszerek valamelyikével.

Felpolcolás

Ha az alsó végtagban van ödéma, akkor az alábbiak segíthetnek:

naponta többször üljünk úgy, hogy a lábunk a szívünknél magasabban legyen,

úgy aludjunk, hogy az ödémás lábunk egy párnán feküdjön, hogy magasabban legyen a szívünknél,

kérjünk masszázst, amelynek során erősen, de érzékkel simítják az érintett végtagot a szívünk irányába.

Ruházat

Az ödémás személyek laza ruházatot viseljenek, mert ez kényelmes és engedi a folyadékáramlást. Használjunk olyan gyógyzoknit, amely segíti az alsó végtag keringési rendszerét.

Étrend

A vízvisszatartás szabályozásának egyik módja, hogy az étrendünkben csökkentjük a só mennyiségét. Egy kutatásban az is kiderült, hogy a magnézium és a B6-vitamin bevitelének a növelése enyhíti a premenstruációs szindróma tüneteit, köztük az ödémát is. Jó magnéziumforrás a bab, a dió, a teljes kiőrlésű gabona és a leveles zöldségek, míg B6-vitamint találunk a banánban, a földimogyoróban és a burgonyában. B6-vitamint és magnéziumot táplálékkiegészítőként is szedhetünk, de előtte mindig konzultáljunk az orvosunkkal.