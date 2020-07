Az ideális fogyás hat alapszabálya

Ha valakit megkérdezünk az életmódváltáson alapulófogyókúralényegéről, elsőre mindenkinek ez a két gondolat jut eszébe: válasszuk meg gondosan, hogy mennyit és mit eszünk, és mozogjunk rendszeresen. Milyen egyszerűen hangzik igaz? A gyakorlatban mégis olyan nehéz megvalósítani. Sárga Diána, az Életmód Orvosi Központ dietetikusa összefoglalta azokat az alapszabályokat, amelyeket érdemes betartanunk abban az esetben, ha nem a kampányszerű fogyókúra, hanem a tartós súlycsökkenés elérése és megtartása a célunk.

Első alapszabály - Tartsuk be a tápanyagok helyes arányát!

A barátnője a káposztakúrától fogyott 5 kilót, a fodrásza pedig a szétválasztó étrendre esküszik? Melyiket érdemes kipróbálni, és vajon kinek van igaza? Higgye el, az ördög inkább a részletekben rejlik, ezen részleteket pedig az alábbi cikkünkben találja!

Ahhoz, hogy fogyókúra során semmiből ne szenvedjen hiányt a szervezetünk, a tápanyagok helyes arányának betartására oda kell figyelnünk. Ideális táplálkozás esetén a bevitt kalória mennyiségnek szénhidrátot, fehérjét és zsírt is kell tartalmaznia megfelelő arányban. A szénhidrátbevitel magas rosttartalmú összetett szénhidrátokból tevődjön össze, mint például teljes kiőrlésű gabonafélék és a belőlük készült termékek. A fehérje részben teljes értékű állati, részben pedig növényi eredetű forrásból származzon, melyek lehetnek sovány húsok (csirke, pulyka, hal, sovány felvágottak), zsírszegény tejtermékek vagy hüvelyesek. A zsír formájában bevitt tápanyagok közül a növényi eredetűeket kell előnyben részesíteni, mint például az olívaolaj, repce-, lenmag-, dió-, tökmagolaj. Értékes ezen kívül a tengeri halaknak és az olajos magvaknak zsírsavösszetétele.

Az egészséges fogyás odafigyelést és kitartást igényel

Második alapszabály - Figyeljünk a napi energiabevitelre!

A napi energia szükséglete mindenkinek egyéni, függ az életkortól, a testsúlytól, a nemtől és a napi aktivitástól. Ha fogyni szeretnénk, akkor a bevitt energiamennyiségnek kevesebbnek kell lennie a felhasználtnál. Az, hogy ezt pontosan mekkora értéket jelent, személyre szabottan kiszámítható. Ennek szakszerű meghatározását és az étrend összeállítását érdemes dietetikus szakemberre bízni, aki az egyes ételek energia- és tápanyagtartalmának, valamint egyéni alkatunknak, igényeinknek, céljainknak ismeretében ad tanácsot a változatos és megfelelő minőségű étrendhez. Ebben pontosan meghatározza, hogy mi az az elfogyasztott kalóriamennyiség, amellyel fogyni fogunk, a szervezetünk számára szükséges tápanyagbevitel mellett.

Harmadik alapszabály- Fogyasszunk elegendő rostot!

Az élelmi rostok az összetett szénhidrátok csoportjába tartoznak, melyek emésztetlenül és felszívódás nélkül haladnak végig a bélrendszeren. Ennek köszönhetően számos egészségre gyakorolt pozitív hatásuk van. Érdemes fogyókúra során előnyben részesíteni a rostokban gazdag táplálkozást, mert nagy vízkötő képességük lévén megduzzadnak, így fokozzák a teltségérzetet kalória hozzáadása nélkül. Sok rostot tartalmaznak például a zöldségek, gyümölcsök, hüvelyesek, teljes kiőrlésű gabonák, amelyeknek az étrendbe való változatos beillesztésével nem csak rost, hanem egyéb fontos tápanyag is bekerül a szervezetbe - mondta el Sárga Diána dietetikus.

Negyedik alapszabály - Igyunk eleget!

A folyadék segít abban, hogy a méreganyagok távozzanak a szervezetünkből, csökkenti az éhségérzetünket. Fontos megemlíteni, hogy ha rostdús táplálkozás elégtelen folyadékbevitellel társul, akkor a salakanyagok besűrűsödnek a bélben, amelynek következményeképpen székrekedés alakulhat ki. Folyadék utánpótlásra elsősorban a tiszta csapvíz vagy a szénsavmentes ásványvíz, natúr gyümölcsteák, cukormentes limonádék a legalkalmasabbak. Másodsorban a frissen facsart zöldség- és gyümölcslevek is fogyaszthatók, azonban a fogyókúra során ezek energiatartalmát mindenképpen figyelembe kell venni. Egy átlagos testtömegű felnőtt ember napi folyadékszükséglete átlagosan két liter. Ez magas fizikai aktivitás esetén, vagy kánikulában akár napi 3-4 liter is lehet. Figyeljünk arra, hogy a napi folyadékmennyiséget sok kisebb adagokban biztosítsuk, hogy a szervezet folyadékellátottsága mindvégig optimális legyen. Az alkoholfogyasztást célszerű minimalizálni, mert már kevés alkohol is jelentős mennyiségű energiát tartalmaz.

Ötödik alapszabály - Mozogjunk!

A megfelelő étkezés természetesen csak a fogyókúra egyik része. Ha emellé mozgás is társul, akkor biztosan el fogjuk érni a célunkat. Legjobb, hogy ha valaki fogyni szeretne, akkor minimum háromszor egy héten valamilyen aerob mozgást, például futást, lépcsőzést, kerékpározást végez, kiegészítve legalább heti 2 x 30 perces izomerősítő edzéssel. Az aerob mozgásoknál fontos a hosszú időtartam (40-45 perc) és a közepes intenzitás. Azért fontos a hosszabb időtartam, mert a szervezet először a májban és az izmokban található glikogén raktárakat bontja és csak 40 perc elteltével helyeződik át az energianyerés a zsírsejtekre.

Hatodik alapszabály - A fogyás kulcsa, az életmódváltás!

Az ideális fogyás életmódváltással jár, és nem meríti ki a szervezetet. Érdemes időt és energiát szánni a testsúly csökkentésére, így a megálmodott súlyt nemcsak elérni, hanem megtartani is képesek leszünk. Az egyoldalú, vagy nagy kalóriamegvonással járó diéták vitamin- és ásványianyag-hiányt, de akár komolyabb egészségügyi problémákat is okozhatnak. Tehát, ha tartósan és egészségesen szeretnénk fogyni, akkor ne a sztárdiéták praktikáit fogadjuk meg, hanem a dietetikusunk tanácsait. Így valóban tartósan és egészségesen érhetjük el és tarthatjuk meg hosszú távon a vágyott alakunkat.

Forrás: Életmód Orvosi Központ