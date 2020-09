A méz így fér bele a fogyókúrába

Milyen egészségügyi problémák otthoni kezelésére használhatunk mézet? Részletek itt.

A méz természetes édesítőszer, ami egyfelől jó, másfelől viszont fontos megemlíteni, hogy kalóriákat és cukrot is tartalmaz, nem is keveset. Egy evőkanál mézben 64 kalória található, aminek körülbelül az egyötöde cukor. A glikémiás indexét sem nevezhetjük alacsonynak, így a cukorbetegeknek, illetve azoknak, akiknek valamilyen okból ügyelniük kell a cukorbevitelükre, érdemes nagyon mértéktartóan bánni vele.

Mértékkel fogyasztva a méz is belefér egy fogyókúrás diétába

A méz mellett szól ugyanakkor, hogy természetes konyhai alapanyag, amely tele van értékes összetevőkkel. Van benne némi fehérje, valamint vitaminok és ásványi anyagok egyaránt: tartalmaz C-vitamint, niacint, B2-vitamint, kalciumot, vasat, rezet, káliumot, cinket, mangánt, magnéziumot és vasat is. Kutatások szerint ráadásul a fogyókúrázók számára mindenképpen jobb választás a cukornál, mivel kevésbé hizlal. Emellett segíthet egyensúlyban tartani a koleszterinszintet, ami a túlsúlyosak esetében szintén nem elhanyagolandó szempont.

Egyes tanulmányok szerint a méznek étvágycsökkentő hatása is lehet, ami szintén besegíthet a fogyókúrába. A mézfogyasztás az emésztőrendszer egészségéhez is hozzájárulhat, mivel prebiotikus hatású, így támogatja a bélrendszerben élő hasznos baktériumok szaporodását. Márpedig az egészséges bélrendszer szintén elengedhetetlen, ha valaki egészséges testsúlyt szeretne elérni vagy fenntartani.

A nyers mézben sok az antioxidáns is, ezért sejtvédő és gyulladáscsökkentő hatású, védi a szervezetet az oxidatív stressz káros hatásai ellen. Azoknak, akik sok sporttal próbálnak fogyni, jó hír, hogy a méz egészséges természetes energiaforrás, ezért némi fehérjével és lassú felszívódású szénhidráttal kombinálva edzés előtt és után is érdemes fogyasztani. Összességében tehát elmondható, hogy mértékkel fogyasztva a fogyókúrázók étrendjébe is bekerülhet a méz, amely kalóriatartalma ellenére jobb és egészségesebb alternatíva a finomított cukornál. A lényeg, hogy ne vigyük túlzásba.

Forrás: curejoy.com