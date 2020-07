4 egészségesnek tűnő étel, ami valójában hizlal

Ravinder Lilly dietetikus úgy véli, hogy még a legjobban informáltakat is megtéveszthető a "természetes összetevőkről", és az ilyen-olyan anyagmentességről szóló címke. Sajnos azonban az említett ételek akár több zsírt és kalóriát is tartalmazhatnak, mint hétköznapi társaik. Íme, a négy leggyakoribb "bűnös" táplálék.

Előre elkészített saláták

A szupermarketek polcain kapható kész saláták gyakran olyan öntetben úsznak, amely kifejezetten egészségtelenné teszi őket. Egy kis adag cézársaláta reszelt sajttal, pirítósdarabokkal és szósszal 400 kalóriát és 26 gramm zsírt is rejthet. Összehasonlításképp: a gyorsétterem-láncok szendvicseiben sincs feltétlenül ennyi zsiradék. A dietetikus javaslata szerint érdemes otthon elkészíteni a salátát zsírszegény sajttal és antioxidánsokat tartalmazó fekete- vagy vörösbabbal a rostszükséglet fedezésére.

Muffinok

Bár kisebbnek és ártalmatlanabbnak tűnnek a fánknál vagy a croissant-nál, egyetlen darabjuk 350-630 kalóriát is rejthet az összetételtől függően. Egyes muffinokban még a cupcake néven forgalmazott finomságoknál is több kalória van. A teljes kiőrlésű példányok is 500 kalóriát, továbbá 20 gramm zsírt tartalmazhatnak. Egy kisméretű gyümölcsös péksütemény jobb választás lehet náluk.

Zöldségchips

A burgonyaszirom testvérei gyakorlatilag bármilyen zöldségből készülhetnek, hiszen csak sütőben ropogósra kell szárítani a szeleteket. A boltban kapható kész változatok azonban gyakran tele vannak sóval és adalékanyagokkal, amelyek miatt végül egy hajszálnyival sem lesznek egészségesebbek a klasszikus chipseknél. Az otthoni, olívaolajban sütött alternatíva azonban mindenképpen kedvezőbb.

Fagyasztott joghurt

A diétázók egyik legújabb kedvence poharanként 304 kalóriát és 76 gramm cukrot is tartalmazhat - feltétek nélkül. A legtöbb ilyen termék hasonló mennyiségű zsírt és kalóriát foglal magában, mint az átlagos jégkrémek. Zsírszegény joghurtból, illetve friss gyümölcsökből azonban antioxidánsokban gazdag, egészségesebb desszert készíthető otthon.