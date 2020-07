Jók-e a méregtelenítő teák?

A válasz: nem. Nincs rá tudományos bizonyíték, hogy méregtelenítő teákkal fogyni lehetne, ráadásul a testnek megvannak a saját méregtelenítő folyamatai, amelyekkel segítség nélkül is el tudja távolítani a méreganyagokat.

Károsak is lehetnek a detoxikáló teák

Habár a legtöbb gyógytea vagy teakeverék fogyasztásának nincsenek káros hatásai az egészségre, a detoxikáló teák emésztési gondokat is okozhatnak. Néhány közülük ugyanis szennát tartalmaz, ez a természetes összetevő pedig bélirritációt, gyomorgörcsöket és hasmenést is okozhat. Éppen ezért ezeket a keverékeket nem is javasolt két hétnél tovább fogyasztani, mert akár komolyabb egészségkárosodást is okozhatnak.

A legjobb, ha ízesítetlen gyümölcs-vagy zöld teát iszunk

Igyunk egyszerű teákat

Valójában sokkal jobb, ha sima, hétköznapi teákat, zöld, fekete, fehér- vagy gyógyteákat fogyasztunk, amelyek valóban nagyon jót tesznek a szervezetünknek. Az édesítetlen tea az egyik legjobb ital, amit ihatunk, különösen az üdítők és az energiaitalok helyett. A teafogyasztás segít a rákos megbetegedések kialakulásának megelőzésében és a kettes típusú cukorbetegség megelőzésében is, mert sok benne az antioxidáns.

A gyógyteákat azok is választhatják, akik nem szeretnének koffeint fogyasztani. A kamilla nyugtató hatású, a valeriána segít az elalvásban, a gyömbér pedig például émelygés ellen és immunerősítőként is kiváló.

Hogyan fogyaszt a zöld tea? Kutatások igazolják, hogy akik rendszeresen fogyasztanak zöld teát, nem csak egészségesebbek, de gyorsabb az anyagcseréjük, és sportolás közben is több kalóriát égetnek el. De pontosan hogyan kell fogyasztani ezt a "csodaitalt" ahhoz, hogy a legoptimálisabb hatást érjük el vele?

Fontos tudni, hogy semmiféle terméktől nem fogunk csodával határos módon lefogyni és a méreganyagokat is kiűzni a szervezetünkből. Súlyvesztés akkor következik be, ha több kalóriát égetünk el, mint amennyit bevittünk. Így ha nem étkezünk egészségesen és mértékletesen, a méregtelenítő teák nem fognak pozitív változást hozni sem a testsúlyunkban, sem az egészségi állapotunkban.

Forrás: prevention.com