Így ápold a fogaidat a terhesség alatt

Hányinger, hányás, székrekedés, aranyér, gyomorégés, visszér – csak néhány gyakori panasz, amellyel rengeteg várandós nőnek meg kell küzdenie. A terhesség alatt jelentős átalakulások mennek végbe a szervezetben, ezek pedig a nők szinte minden testrészét érintik, beleértve a fogakat is – olvasható a Health.com cikkében. Mint írták, egy 2019-es tanulmány szerint általánosan elterjedt feltételezés, hogy a terhesség a fogak elvesztésével járhat. De vajon igaz-e, hogy a várandósság miatt kihullhatnak a fogaink? Nézzük, a szakérők szerint hogyan befolyásolja a terhesség a szájüreg egészségét.

A terhesség alatt valóban indokolt lehet, hogy egy kicsit jobban vigyázz a fogaidra. Fotó: Getty Images

A várandósság önmagában nem okoz fogvesztést

„A terhesség során számos hormonális változás zajlik le, amelyek nem magukra a fogakra, sokkal inkább az íny állapotára vannak kihatással. Ezek a folyamatok azonban nem állnak közvetlen kapcsolatban a fogak elvesztésével” – véli dr. Dmitrij Malajev fogorvos. A szakértő kiemelte, hogy nem valószínű, hogy önmagában a terhesség a fogak kihullását okozná. Ha tehát valakinél mégis fogvesztéssel jár együtt a babavárás, az több tényező együttes hatásának köszönhető.

Ahogy dr. Elizabeth Laborde gyermekfogorvos is hangsúlyozta, a várandósság ténye nem képes kontrollálhatatlan fogszuvasodást okozni, és főleg nem vezethet annyi fog elvesztéséhez, hogy az fogimplantátumok beültetését vagy műfogsor viselését indokolná. Ráadásul viszonylag hosszú időnek kell eltelnie ahhoz, hogy a fogszuvasodás okozta fogkárosodás látványossá váljon. A terhesség 9 hónapja nem elég ehhez.

Átlagosan négy-hat évbe telik, amíg a fogszuvasodás áthatol a zománcon, majd a fog belső rétegébe jutva még körülbelül egy-két év kell ahhoz, hogy a probléma akkora pusztítást okozzon, amekkoránál már elkerülhetetlen a fog kihúzása” – magyarázta dr. Malajev.

A fogszuvasodás vagy fogvesztés leggyakoribb okai a következők:

rossz szájhigiénia;

egészségtelen, a fogakra ártalmas táplálkozás;

rossz életmódbeli szokások, például dohányzás, dohányrágás, drogozás;

kezeletlen fogászati betegségek, például fogágybetegség;

a rendszeres fogorvosi kontroll elmulasztása;

fizikai trauma.

A fentiek mellett ráadásul számos egészségi probléma – például a reflux vagy a cukorbetegség – is hozzájárulhat a gyors fogromláshoz. A fogvesztés hátterében viszont szinte soha sem csak egyetlen ok áll, különösen akkor, ha az az összes fogat érinti – mutatott rá a fogorvos. Mindezzel együtt azonban nem árt tudni, hogy a terhesség során megnövekedett hormonmennyiség átmenetileg fellazíthatja a fogakat tartó szöveteket, így a várandósok úgy érezhetik, hogy a fogaik meglazultak, elmozdíthatók. Ez ugyan ijesztő lehet, csupán ideiglenes, és nem vezet a fogak elvesztéséhez.

Így ápold a fogaidat a terhesség alatt

Az amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (CDC) adatai szerint a várandós nők körülbelül 60-75 százaléka tapasztal fogínygyulladást a terhesség alatti hormonális változások miatt. „A problémát a progeszteron- és ösztrogénszint változásai okozzák. A gyulladás az íny vérzésével, kipirosodásával és megduzzadásával jár együtt” – mutatott rá dr. Lisa Creaven fogorvos. Egy másik szakértő, dr. Meleen Chuang azt is kiemelte, hogy ha az ínygyulladást nem kezelik, annak komoly ínyfertőzés lehet a vége, amely viszont már valóban megnöveli a fogak elvesztésének kockázatát.

Az Amerikai Fogorvosi Szövetség (ADA) arra is kitér az összefoglalójában, hogy a terhesség alatt megnövekedhet a fogszuvasodás kockázata, ez azonban nem a nő testében növekedő magzat „hibája”. A jelenség okkal inkább a reggeli rosszulléteknek, pontosabban a gyomorsav gyakori felöklendezésének „köszönhető”. De emelhetik a rizikót a babavárás idejére megváltozott étkezési szokások – például a savas gyümölcsök és zöldségek nagyobb mennyiségben történő fogyasztása – is.

A terhesség alatt tehát valóban indokolt lehet, hogy egy kicsit jobban vigyázz a fogaidra – de nem azért, hogy a szülés előtt ne hulljanak ki, hanem azért, hogy 10 év múlva se. Jól teszed tehát, ha megjegyzed, hogy például közvetlenül a reggeli hányás után tilos a fogmosás, de a savas ételek és italok fogyasztása után is várj legalább 20 percet. De addig is jó ötlet lehet fluoridos szájvízzel kiöblíteni a szádat. Mindezek mellett viszont csak arra kell figyelned, ami egyébként is „kötelező”: a napi kétszeri fogmosásra és a fogselyem használatára.