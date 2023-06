Veszélyes serkentő - mit kell tudni az energiaitalokról?

A Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapja szerint 2018-ban a középiskolások 10 százaléka fogyasztotta rendszeresen a különféle energiaitalokat, de azóta ez az arány valószínűleg még magasabb lett. Pedig a fejlődő, serdülő szervezetnek nincs szüksége koffeinre. Korábban csak a kóladióból készült üdítő italok voltak veszélyesek ebből a szempontból, ma azonban felzárkóztak hozzájuk a divatos energiaitalok is. Sokan ezzel űzik el a fáradtságukat egy tanulással vagy épp a számítógép előtt töltött éjszaka után, de a buliknak is állandó szereplője, sokszor alkohol kíséretében, ami további problémákkal járhat.

A mennyiséggel van a legnagyobb gond

Szakértőnk, Schmidt Judit dietetikus szerint a szülők körében is sokszor előfordul, hogy a kimerültséget energiaitallal próbálják leküzdeni. De azok a gyerekek is sokszor beleesnek az energiaitalok csapdájába, akik egyébként egészségtudatosan élő családban nőnek fel. A fiatalok könnyen hozzájutnak ehhez a számukra vonzó és trendi innivalóhoz.

Nagy mennyiségben veszélyt jelenthet az energiaital. Fotó: Getty Images

Alapvetően az energiaital legálisan forgalmazható, önmagában, mértékkel fogyasztva az egészségre nem veszélyes termék. A gond a mennyiséggel van, valamint azzal, hogy a fejlődő szervezet nem tolerálja úgy a koffeint, mint a felnőtteké. Az energiaitalok színes dobozában ugyanis egy márkáról márkára változó mennyiségű koffeint tartalmazó ital rejlik, amely főként ezzel a hatóanyaggal éri el a serkentő hatást. A dobozokon feltüntetett információk szerint a különféle italokban 9,8 – 100 mg koffein rejtőzik száz milliliterenként. A kellemes ízt cukorral és különféle ízfokozókkal érik el a gyártók. Egyes italok tartalmazhatnak más hatóanyagokat, például taurint vagy guaranát is, amelyek az ígéretek szerint erősítik a termék élénkítő hatását.

A probléma leginkább az, hogy aki már reggel energiaitallal indítja a napot, az valószínűleg nem fog megállni egy doboznál, így könnyen elérheti a koffein-túladagoláshoz vezető mennyiséget. Ingerlékenység, heves szívdobogás, hasmenés és más kellemetlen tünetek jelezhetik, ha túl sok energiaitalt fogyasztottunk. Azoknál pedig, akiknek a szervezete átlagosan dolgozza fel a koffeint, kialakulhat a hozzászokás: ugyanannak a hatásnak az eléréséhez egyre több energiaitalra lesz szükség.

Alkohollal még károsabb

Külön problémát okozhat, hogy bulikban divat lett alkohollal keverni az energiaitalokat. „Az energiaital elnyomja az alkohol tompító hatását, kevésbé érezzük a részegség tüneteit, ugyanakkor a reflexeink romlanak” – fejti ki Schmidt Judit dietetikus. Az alkoholos ital gátlásokat oldó hatása miatt bátrabbnak érezzük magunkat, mint általában, anélkül, hogy eltompulnánk – ez pedig könnyedén vezethet balesetekhez, elsősorban az ittas vezetés miatt. Egyes kutatások már-már a kokain hatásához hasonlítják az alkohollal kevert energiaitalok hatását. Az is meglehetősen kiszámíthatatlan, hogyan reagál az emberi szervezet, a „koktélra” - különösen akkor, ha valakinek lappangó, nem diagnosztizált betegsége van.

A serkentők súlyosbíthatják a rejtett szívbetegségeket, a mértételen energiaital-fogyasztást a fiatal felnőttek hirtelen szívhalálával is így többször kapcsolatba hozták. Mivel a kevert italok valósággal itatják magukat, a filmszakadásig, az enyhe alkoholmérgezésig is könnyebb eljutni általuk. Ráadásul mind az alkohol, mind pedig a koffein vízhajtó hatással bír, így, ha nem iszunk melléjük elegendő vizet, ásványvizet, szélsőséges esetben akár a kiszáradásig is eljuthatunk. „Ez pedig egyenes út a kínzó másnapossághoz – de valószínűleg ez lesz a legkisebb gondunk.” – teszi hozzá a szakértő.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!