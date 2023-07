Megszületett a döntés az aszpartámról

Ismét megerősítették az aszpartám veszélyeit. Nemrég ugyanis – ahogy arról mi is beszámoltunk – az aszpartámról felröppent a hír, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) valószínűleg az emberre nézve még ebben a hónapban rákkeltőnek fogja nyilvánítani. Ez pedig így is történt, ám azt fenntartják, hogy a korábban megállapított, 0-40 milligramm/testtömegkilogramm napi fogyasztás továbbra is biztonságos.

Aszpartámot a többi között a cukormentes kólák jelentős része is tartalmaz. Fotó: Getty Images

"Lehetséges rákkeltő"

A Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség (IARC) és a WHO, valamint az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet (FAO) élelmiszer-adalékanyagokkal foglalkozó közös szakértői bizottsága (JECFA) pénteken közzétette legfrissebb listáját a lehetséges rákkeltő anyagokról. A korábban már megjelent előrejelzésnek megfelelően az aszpartám is felkerült rá, az IARC az aszpartámot az emberre nézve "lehetséges rákkeltőnek" minősítette.

"A rák az egyik vezető halálozási ok világszerte, évente minden hatodik ember rákban hal meg. A tudomány folyamatosan fejlődik a rák lehetséges kiváltó vagy elősegítő tényezőinek felmérése terén, abban a reményben, hogy csökkenthetjük az áldozatok számát" – mondta Dr. Francesco Branca, a WHO Táplálkozási és Élelmiszerbiztonsági Főosztályának igazgatója a friss lista megjelenésének alkalmából.

A bizonyítékok nem egyértelműek

A szakértői bizottságok az elmúlt időszakban független, de egymást kiegészítő vizsgálatokat végeztek az aszpartám fogyasztásával kapcsolatos potenciális rákkeltő veszély és egyéb egészségügyi kockázatok felmérésére. Az eredmények alapján az aszpartám felkerült a Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség listájára mint az emberre nézve lehetséges rákkeltő anyag. Abba a csoportba került be, amely esetében az emberre gyakorolt rákkeltő hatás vonatkozásában korlátozott bizonyítékok állnak rendelkezésre.

Az aszpartám egy mesterséges édesítőszer, amelyet az 1980-as évek óta széles körben használnak különböző élelmiszerekben és italokban, többek között diétás üdítőkben, például a népszerű kólákban is. Hazánkban a cukormentes szénsavas kólák jelentős része aszpartámmal édesítve kerül a boltok polcaira, de nem kivétel nélkül.