A csirkefalatkák és a halrudacskák után a vegán alternatívákat is górcső alá vették a német szakértők. Arról már nálunk is olvashattál, hogy a vegán nuggets-ek jó része megbukott a teszten, most pedig a növényi halhelyettesítőből készült rudak termékteszteredményeit ismertetjük.

Van egy kis gond a halhelyettesítőkkel. Fotó: Getty Images

Nincs igazi halíz hal nélkül

A halmentes, különféle növényi helyettesítőkből – például búzafehérjéből, szójababból, rizslisztből és zöldségekből – készült „halrudak” tápanyagtartalma még csak meg sem közelíti a valódi halból előállított termékekét – közölte Facebook-posztjában az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó Rizikometer. Nem ez azonban az egyetlen baj ebben a kategóriában: a terméktesztbe bevolt, 12-féle – 6 hűtött és 6 fagyasztott – vegán „halrudacskából” csupán kettő ért el „jó” minősítést. Ezek egyike az Iglo terméke.

A német ÖkoTest cikkére hivatkozva azt írták, hogy a vegán termékek halra emlékeztető ízét algák hozzáadásával lehetne a legegyszerűbben elérni, amely ráadásul az élelmiszer omega-3-zsírsav-tartalmát is jelentősen növelné. A gyártók azonban azt reagálták erre a felvetésre, hogy az alga túlságosan megváltoztatná a halhelyettesítő massza színét, ezért – két terméket leszámítva mindegyik gyártásánál – inkább különféle ízfokozókat, természetes és mesterséges aromákat használnak.

A termékekben találhatók továbbá zsírok, emulgeálószerek, stabilizátorok, tartósítószerek, illetve egyes esetekben hozzáadott vitaminok is.