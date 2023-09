Vegán nuggets: több termék is problémás

A 17-féle vizsgált vegán nuggets közül 7 is megbukott a német szakemberek tesztjén – közölte Facebook-posztjában az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó Rizikometer. A nem megfelelőnek minősített termékek között szerepel a McDonald’s és a Burger King növényi alapú falatkája is, valamint az Iglo és a Penny vegán nuggets-e is.

A 17-féle vizsgált termék közül 7 is megbukott a teszten.

Elég sok kifogásolnivalót találtak

A német ÖkoTest cikkére hivatkozva azt írták, hogy a szakértők kifogásolták például a húsmentes termékek adalékanyag-tartalmát – ezeket az anyagokat a megfelelő íz és állag eléréséhez használják. De problémásnak találták az ételben kimutatott szennyezőanyagok – például fertőtlenítők és 3-MCPD észterek – jelenlétét is.

A vizsgált falatkák több mint felében találtak telített ásványolajat. De sok gyártó használ foszfáttartalmú adalékanyagot is, amely a gyermekeknél akár vesekárosodást is okozhat.

Mindössze 4 termék kapott „jó” minősítést

A tesztbe tofu-, rizspehely-, szója-, búza-, bab- vagy borsófehérje-alapú vegán nuggets-eket vontak be. Ezek nagy része a szupermarketekben megvásárolható, fagyasztott vagy hűtött termék volt. Vizsgálták továbbá két gyorsétterem – a McDonald’s és a Burger King – kínálatában szereplő húsmentes falatkákat. Végül mindössze 4 termék kapott „jó” minősítést a szakértőktől, hetet pedig egyenesen „nem megfelelőnek” minősítettek.