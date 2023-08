Tippek, hogy mit vigyen enni a gyerek a suliba

Erőteljes gomolyfelhő-képződés és sok magasszintű felhőzet mellett több-kevesebb napsütésre számíthatunk. Összességében több helyen valószínű zápor, zivatar, néhol heves zivatar is lehet felhőszakadással, jégesővel és viharos széllökésekkel. A Dunántúlon az északi, Kelet-Magyarországon a délies szél lesz élénk, olykor erős zivataroktól függetlenül is. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 33 fok között alakul, de az Északnyugat-Dunántúlon csak 22, 25 fok lesz, míg Szabolcsban és a Hajdúságban 34, 37 fok is lehet. Késő estére 15 és 24 fok közé hűl le a levegő. Az országot elérő hullámzó frontálzóna miatt mind a hideg-, mind a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás.