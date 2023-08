Természetes cukorhelyettesítők – valóban egészségesebbek?

„Először is érdemes tisztában lenni azzal, hogy a méz, a datolyaszirup, a juharszirup, a kókuszvirágcukor, az almapüré, és a többi, természetes eredetű cukorpótló kémiailag lényegében ugyanazokból az összetevőkből áll, mint a répacukor” – tisztázza a félreértéseket Soltész Erzsébet dietetikus. Ez persze nem jelenti azt, hogy egyáltalán ne fogyasszuk őket, de ahogyan a cukor esetében, a mérték ezekkel kapcsolatban is nagyon fontos.

Az a lényeg, ami még benne van

A természetes cukorhelyettesítők sok esetben mégis jobb választásnak bizonyulnak, mint a répacukor – főként azért, amit a cukormolekulákon kívül még tartalmaznak. A méz és az almapüré, valamint a datolyaszirup gazdag vitaminban és ásványi anyagokban, valamint antioxidáns hatású vegyületekben, így jobban beleillik az egészséges táplálkozásba, mint a kalóriák mellett más, hasznos mikrotápanyagot nem tartalmazó répacukor.

Soltész Erzsébet szerint aki édességre vágyik, jobban jár, ha mézzel, gyümölcsökkel édesít. Fotó: Fülöp Máté

A lehető legtermészetesebb

A mesterséges édesítőszerekkel kapcsolatban rendre felröppennek olyan hírek, és nyilvánosságra kerülnek olyan kutatási eredmények, amelyek megkérdőjelezik azok egészséges mivoltát. Soltész Erzsébet szerint a legjobb, ha édesítésre olyan cukorpótlót használunk, amely a lehető legtermészetesebb állapotában tartalmazza a cukrot. Vagyis aki édességre vágyik, jobban jár, ha mézzel, gyümölcsökkel édesíti, ahelyett, hogy kristály- vagy porcukrot kanalazna bele. Az egész datolya például kiváló édesítő, hiszen az édes íz mellett kiváló élelmirost-forrás, amit a bélflóránk egyensúlya is meghálálhat.

Gyümölcsök, aszalványok

Egyre több recept található az interneten, amelyeket követve teljesen természetes alapanyagok felhasználásával is kielégíthetjük édességvágyunkat. „Csicseriborsó, kakaó, datolya – ezekkel az alapanyagokkal, az ízesítést variálva, máris kész a többféle vegán édesség, amely semmilyen ’gyanús’ adalékanyagot nem tartalmaz” – mondja Soltész Erzsébet. De használhatunk édesítésre banánt is, egy tojással és némi zabliszttel összekeverve máris készíthetjük a palacsintát. Más gyümölcsök, aszalványok is megfelelnek édesítőszerként. Rost- és vitamintartalmuk mindenképpen értékesebbé teszi őket az egyszerű cukroknál, rosttartalmuk abban is segít, hogy a cukortartalom lassabban szívódjon fel a szervezetben.

Szakértőnk azonban figyelmeztet: azzal ne áltassuk magunkat, hogy ebben az esetben teljesen cukormentesen táplálkozunk, hiszen ezeknek az alapanyagoknak is jelentős a cukortartalma. A cukorbetegek, szénhidrátanyagcsere-zavarral élők ezeket csak alkalmanként, kis adagban iktathatják be, és bele kell számolniuk őket a napi megengedett szénhidrát-mennyiségbe.