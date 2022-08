Teák, amelyek csodát tesznek a vércukorszinttel

Oolong tea

Az oolong tea ugyanazoknak a tealeveleknek a fermentálásával készül, amelyekből a zöld és a fekete teát is készítik. Koffeintartalma révén energizál, éberré tesz, napi 6 csésze elfogyasztása pedig csökkentheti a vércukorszintet. Sőt, még a fogyáshoz is hozzájárulhat – persze csak akkor, ha édesítés nélkül isszuk.

Avércukorszintcsökkentése mellett még számos jótékony hatással bírnak a teák. Fotó: 123rf

Zöld tea

A zöld teában található E-Polyphenon nevű polifenol segíthet megóvni az emésztőrendszer egészségét és mérhetően csökkenteni a vércukorszintet. Érdemes mindennap inni, mert a bőrünk is szebb lesz tőle, valamint kedélyjavítónak sem utolsó.

Fekete tea

A fekete tea készítésénél a leveleket hosszabb ideig fermentálják, mint a zöld vagy az oolong tea esetében. Édességek fogyasztása után különösen jót tesz, ha iszunk egy csészével, egy korábbi tanulmány szerint ugyanis segít levinni a vércukrunkat.

Pu-erh tea

A pu-erh tea azért különleges, mert minél régebbi, annál finomabb lesz – 50 évesnél idősebbet is lehet kapni belőle, bár az igen borsos összegbe kerül. Szerencsére nem kell milliomosnak lennünk ahhoz, hogy élvezhessük jótékony hatásait, mert a friss változat is segít csökkenteni a vércukorszintet, valamint a vérben található LDL-koleszterin mennyiségét is.

Fekete áfonya tea

A fekete áfonyából készült teának isteni íze van, ráadásul hatékonyan csökkenti a vércukorszintet is. A lényeg, hogy cukor, méz és tejszín nélkül igyuk – legfeljebb egy kis citrommal ízesítsük.

Forrás: care2.com