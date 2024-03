Fejfájás és tea – meglepő az összefüggés

A tea népszerűségét valószínűleg az is befolyásolja, hogy számos pozitív hatással lehet az egészségre, a többi között enyhíti a megfázás tüneteit és csökkentheti a szorongást. Mindezek mellett a fejfájást is segíthet enyhíteni. Fájdalomcsillapító – vagy épp azt kiváltó – hatásait a Health szedte össze.

A tea képes csökkenteni a fejfájást, de érdemes egyénileg kitapasztalni, melyik fajtája segít. Fotó: Getty Images

Segíthet, de árthat is

A tea és a fejfájás közötti kapcsolat elég bonyolult. Kissé paradox módon ugyanis a legnépszerűbb forró ital egyszerre lehet a fejfájás gyógyszere és okozója. Ez függ a választott teafajtától és attól is, ki fogyasztja.

Számos olyan teakomponens van, amely az egyén érzékenységétől függően fejfájást válthat ki. "Például a matcha, a fekete vagy az oolong tea koffeint tartalmaz, a túlzott koffeinbevitel pedig kiválthat fejfájást" – mondta el Mascha Davis táplálkozási szakértő a Healthnek. Ezen kívül a túlzott koffeinbevitel ronthatja az alvás minőségét, ami szintén okozhat fejfájást. A koffeinmentes változatok, például bizonyos gyógyteák nagy része általában semmilyen hatással nincs a fejfájásra. Egyes gyógyteák azonban okozhatnak például olyan gyógyszerkölcsönhatásokat, amelyek fejfájáshoz vezethetnek, ezért ha rendszeresen gyógyszert szedsz, érdemes a teafogyasztásról egyeztetned orvosoddal is.

"Egyes teák (különösen az erjesztett fajták, mint például a fekete tea) hisztaminokat tartalmaznak, ezekre pedig van, aki érzékeny. Ilyenkor olyan tünetek léphetnek fel, mint a fejfájás, a csalánkiütés vagy az orrdugulás" – magyarázta Davis.

Hidratál és szűkítheti az ereket

Bár egyes teafajták fejfájást válthatnak ki, arra is van esély, hogy a tea csökkentheti a fájdalmat. A teafogyasztás remek módja ugyanis a folyadékbevitelnek, így hozzájárulhat az egészséges hidratáltsági állapot fenntartásához, így a fejfájás megelőzéséhez. Még az enyhe dehidratáltság is kiválthat ugyanis fejfájást. Ráadásul a koffein – amely egyeseknél fejfájást kiváltó tényező lehet – másoknak valóban enyhülést hozhat. A koffeintartalmú tea fogyasztása szűkítheti ugyanis a kitágult ereket, ezáltal mérsékelt mennyiségben enyhítheti a tüneteket. Mindezek mellett az is segíthet, hogy bizonyos teafajtáknak relaxáló hatásuk van, ami szintén hozzájárulhat a stressz okozta fejfájás enyhítéséhez.

Természetesen, ha valaki érzékeny a koffeinre, hisztaminokra, tanninokra vagy más teakomponensekre, akkor érdemes kerülnie a tea fogyasztását. "Fontos megjegyezni, hogy a teára adott egyéni reakciók eltérőek lehetnek, és ami az egyik embernél működik, az a másiknál nem" – mondja Davis.

Ezek segíthetnek

Borsmentatea: mentolt tartalmaz, amely nyugtató hatással lehet az izmokra, és hasznos lehet a feszültség okozta fejfájás enyhítésére.

Gyömbértea: a gyömbér gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal rendelkezik, és képes lehet enyhíteni a hányingert, így jótékonyan hat a gyomorpanaszokkal járó fejfájásra.

Levendulatea: a levendulának nyugtató hatást tulajdonítanak, tehát csökkentheti a fejfájást is.