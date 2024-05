Veszélyes anyagok is előfordulnak egyes mustárokban – hívta fel a figyelmet Facebook-posztjában az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó Rizikometer. A német ÖkoTest cikkére hivatkozva azt írták, a teszt abszolút vesztese az itthon is kapható Alnatura Bio mustár lett, amelyben erukasav és biszfenol-F (BPF) jelenlétét is igazolták.

Szívkárosító anyag lehet a mustárban. Fotó: Getty Images

Ez a baj a BPF-fel és az erukasavval

A BPF szerkezetileg nagyon hasonló a biszfenol A-hoz (BPA), amely bizonyítottan rákkeltő, valamint károsítja az endokrin- és immunrendszert. Három termékben mutatták ki továbbá a mustármagban természetesen is előforduló erukasavat. Ez az anyag a Német Szövetségi Kockázatértékelési Intézet (BfR) szerint elősegítheti a szív körüli zsírlerakódást, és gyengítheti a szívizmot.

Egyéb kifogásolnivalót is találtak

A vizsgált termékek többsége egyébként íz és biztonságosság szempontjából is megfelelt. Az érzékszervi vizsgálatokon azonban 6 terméknél hiányolták a megfelelő természetes csípősséget.

A teszten végül 8 termék végzett „nagyon jó” minősítéssel. A dm Bio közepesen erős mustár „jó”, a Penny Delikatess mustárja pedig csupán „elégséges” értékeléssel zárta a tesztet.