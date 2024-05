Ezt lehet tudni Tompos Kátya kezeléséről

Mint ismert, a daganatos megbetegedések egyik ritka fajtájában szenved Tompos Kátya. Családtagjai és barátai most abban bíznak, hogy az immunterápia segíthet majd a 41 éves színésznőn – hangzott el az RTL Házon kívül című műsorában.

Nem lehet kemózni és sugarazni

Tompos Kátya egyik közeli barátja, Hrutka Róbert zeneszerző azt nyilatkozta, hogy a színésznő betegségéről már régóta tudott, ám azzal ő is csak néhány hónapja szembesült, hogy valójában mekkora baj van. „Én annyit tudok, hogy ez nem olyan fajta daganatos betegség, hogy itt és itt találtak egy daganatot, és meg lehet kemózni vagy sugarazni. Teljesen az egész testében szét van ez szóródva, és én nem vagyok orvos, de úgy tudom, hogy neki meg kell tanítani az immunrendszerét, hogy ő győzze le ezt” – magyarázta a zenész.

Immunterápiára van szüksége

A Hrutka által említett eljárás az úgynevezett immunterápia, amellyel kapcsolatban a szakemberek azt remélik, hogy a jövő rákgyógyításának leghatékonyabb módszerévé válik majd. Ez a folyamat azonban jóval hosszadalmasabb, mint a sugárkezelés vagy a kemoterápia, amely közvetlenül roncsolja a rákos sejteket.

Amikor én immunterápiát adok, akkor az immunrendszert próbálom arra rávenni, hogy ő az idegenként ott lévő daganatsejteket felismerje. Ehhez ezeket az immunellenőző pontokat ha én befolyásolom antitestekkel, akkor elindul egy folyamat, aminek az eredményeképpen új T-sejtek fognak létrejönni, amik képesek elölni a daganatot” – ismertette téma kutatója és szakértője, dr. Oláh Judit, a Szegedi Tudományegyetem Onkoterápiás Klinikájának igazgatója.

Az immunterápia azonban nemcsak hosszadalmas, de nagyon drága is. Akár havi több millió forint pluszköltséget is róhat a betegre. Tompos Kátyának is még több tízmillió forintra lenne szüksége, hogy a tervezett kúrát végigcsinálhassák, mostanra azonban kimerültek anyagi tartalékai.

Így támogathatod te is a gyógyulását

Ha bármekkora összeggel segítenéd Tompos Kátya gyógyulását, az alábbi számlaszámra utalhatsz május 25-éig:

Kedvezményezett neve: Fábián Juli Emlékalapítvány

Kedvezményezett számlaszáma: 16200151-18543755-00000000

Megjegyzés vagy közlemény: Tompos Kátya

Ráktúlélő hírességek üzentek Tompos Kátyának

„A legfontosabb, hogy bízzon magában és higgyen abban, nem fordulhat elő, hogy ő elmenne” – üzente Tompos Kátyának Forgács Gábor színész-humorista, aki már maga is megküzdött a rákkal. De nem ő az egyetlen, aki erőt adó gondolatokkal próbálta motiválni a színésznőt.

Kiemelt képünk forrása: MTI/Sóki Tamás