Reggel ezért jó citromos vizet inni

Energialöketet ad

Egyeseknek a citromos víz annyira beválhat, hogy akár le is cserélhetik rá a reggeli kávéjukat. Hosszú távon a citromos víz sokkal egészségesebb és kíméletesebb a szervezethez, mint a koffein.

Támogatja az emésztést

A citromos víz serkenti az emésztőnedvek termelődését és a bélmozgást is, vagyis azokat az izomösszehúzódásokat, amelyek segítenek, hogy az elfogyasztott étel átjusson a tápcsatornán. Ha jó az emésztésünk, akkor jobban felszívódnak a tápanyagok, és kevésbé puffadunk fel. Abban is segít, hogy ne legyen székrekedésünk. A koffein is enyhe hashajtóként funkcionál, de a citromos víz ezen a téren is egészségesebb. Serkenti az epetermelődést, amely a megfelelő bélmozgásokkal együttműködve garantálja a rendszeres és egészséges székletürítést. Emellett enyhe vízhajtó is, így segít eltávolítani a méreganyagokat a húgyutakból.

Érdemes naponta fogyasztani egy pohár citromos vizet

Támogatja az immunrendszert

A friss citromlé antioxidánsban gazdag C-vitamint juttat a szervezetbe, és abban is segít, hogy a szervezetünk pH-értéke kiegyensúlyozott legyen. Bár a citrom íze savas, a szervezetre lúgosító hatást gyakorol, ami nagyon egészséges.

Segít a máj méregtelenítésében

A reggeli citromos víz gyengéden segít kimosni a toxikus anyagokat nemcsak a májból, hanem az egész szervezetből. Segíthet a súlyvesztésben is, mivel szabályozza a zsíranyagcserét, és a narancsbőr elleni küzdelemben is hatásos. Ráadásul könnyebben tudjuk majd teljesíteni a napi szükséges folyadékbevitelt, hiszen a citromos víz íze kellemesebb a sima vízénél. Nemcsak reggel fogyaszthatjuk, hanem naponta akár többször is.

