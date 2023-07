Most akkor mi van az aszpartámmal?

Először kiszivárgott információként hozta lázba a nemzetközi közvéleményt, majd július közepén hivatalos megerősítés realizálta a félelmeket: a WHO a lehetséges rákkeltő anyagok közé sorolta az aszpartámot. A hír azért volt rémisztő, mert az egyik legelterjedtebb édesítőszerről van szó, amelyet világszerte százmilliók fogyasztanak napi szinten – írja a 24.hu. Nem kell azonban annyira megijedni: a WHO továbbra is ártalmatlannak ítéli az aszpartám fogyasztását 40 mg/testtömegkilogrammig ugyanúgy, mint korábban. Még a határértéket sem emelték.

Mint arról korábban beszámoltunk, az aszpartámot a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége is biztonságosnak ítélte.

Számtalan üdítőben jelen van. Fotó: Getty Images

Most akkor ehetem vagy sem?

Az élelmiszer-adalékok kémiai vegyületek, alkalmazásuk előtt éppúgy meg kell győződni ártalmatlanságukról, mintha gyógyszerről lenne szó. Engedélyezésüket ezért hosszú és aprólékos vizsgálatok előzik meg. Az aszpartám átment az ENSZ élelmiszer-adalékanyagokkal foglalkozó szakértői bizottságának (JECFA) rostáján, még az egyik legszigorúbb szabályozást fenntartó, Európai Unióban is zöld utat kapott: napi 40 mg/testtömegkilogrammnyi fogyasztása semmilyen problémát nem jelent. Az engedély kiadása után a JECFA – de az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) és más nemzeti hatóságok is – folyamatosan figyelemmel kíséri a jelenleg mintegy 1500 élelmiszeripari adalékanyagról megjelent új kutatásokat, ajánlásokat, és ha indokolt, megteszi a szükséges lépéseket.

Az EFSA legutóbb 2013-ban vizsgálta újra az aszpartámot, és megerősítette korábbi véleményét – mondta el a 24.hu-nak Pleva György, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) élelmiszer- és takarmánybiztonsági igazgatója. Az ENSZ szakértői bizottsága szintén megerősítette korábbi álláspontját, miszerint napi 40 mg/testtömegkilogrammnyi aszpartám fogyasztása biztonságos. Ennek ellenére a WHO felvette az édesítőszert a „potenciálisan” rákkeltő anyagok listájára azzal, hogy figyelemmel kíséri az új bizonyítékokat, és ösztönzi a témába vágó kutatásokat. A lényeg tehát annyi, hogy a Nemzetközi Rákkutató Ügynökség megvizsgált egy számára új anyagot, és nem tudta kizárni, hogy esetleg rákot okozhat.