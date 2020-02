Mit együnk, ha nem szeretjük a zöldségeket?

A szakértő első tanácsa, hogy próbáljunk meg egy kis sót és vajat adni a már ismert zöldségekhez. Ezeknek köszönhetően ugyanis sokkal jobb lehet az ízük, így nemcsak szívesebben esszük meg, hanem többet is fogyaszthatunk belőlük. Ráadásul az egészségre gyakorolt áldásos hatásaikat sem veszítik el ezáltal a zöldségek - habár azért ajánlott csínján bánni a só és a vaj mennyiségével.

Ha továbbra is idegenkedünk a zöldségek ízétől, a dietetikus szerint úgy is készíthetünk egészséges ételt, hogy a zöldségízt szinte egyáltalán ne érezzük. Például pürésíthetjük, majd belekeverhetjük a húsok mellé felszolgált, intenzív ízű szószokba. De apróra vágva fasírtba is belesüthetjük. Jó fűszerezéssel nem is fogjuk érezni a zöldségeket,