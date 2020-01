Mit árul el rólunk az, hogy mit kívánunk?

Ha jégre vágyunk

Ha édességet kívánunk

Az édesség iránti vágy megemelheti az inzulinszintet

Ha húst ennénk

Ha sajtra vágyunk

ezt a nélkülözhetetlen ásványi anyagot kívánja pótolni a szervezetünk. Arra is ez lehet a magyarázat, hogy a menstruáció előtti időszakban miért esznek annyi csokit a nők: ilyenkor csökken a szervezetben a magnézium szintje. Az alkohol,lehet a magnézium a szervezetünkben. Ha csokoládé helyett valamilyen egészségesebb módon szeretnénk pótolni a magnéziumot, együnk meg néhány szem brazil diót!Érdekes módon, a jég illetve a jeges italok iránti vágyEnnek okát még a szakemberek sem tudják pontosan, de sejtések szerint a jég csökkentheti a szájban fellépő gyulladás fájdalmát, ami az anémia egyik tünete.A vas pótlásához együnk vörös húsokat, fügét, sárgabarackot, spenótot vagy brokkolit.Előfordulhat, hogy a szervezetünkben túl kevés a króm . Ez a mikrotápanyag többek között a vércukorszint kordában tartásáért felelős.mert hirtelen sok inzulin termelésére serkentjük a szervezetet, ami a cukoranyagcsere egyensúlyának felbomlásához vezethet. Lehet, hogy kiábrándító, de együnk inkább burgonyát, brokkolit, sárgarépát, spárgát vagy májat, ezekben az ételekben ugyanis sok a króm.Ha minden álmunk egy szép nagy adag sült hús, az jelezhet vashiányt , de arra is figyelmeztet, hogy cink nagyon fontos többek között az immunrendszer működéséhez, de a bőrproblémák, a töredező köröm és a hajhullás is cinkhiányra utal. A vörös hús mellett sok cinket tartalmaz a lencse, a spenót és a teljes kiőrlésű péksütemények.Ha nem tudjuk elképzelni a napunkat anélkül, hogy ne majszolnánk el egy darab sajtot, akkor valószínűleg. Ez az ásványi anyag az idegrendszer és az izmok működéséhez is szükséges. A sajt mellett a joghurt, a tej, a brokkoli és a mandula nagyon gazdag kalciumban - megfelelő felszívódásához azonban D-vitamin is szükséges!