Mi mindenre jó a sör?

2016. szeptember 28.

Sokan nem is sejtik, hogy a sört a koccintáson kívül még mennyi mindenre lehet használni - pedig a folyékony kenyér igazán sokoldalú ital. Ezentúl tartsunk otthon egy-két extra üveggel, mert nem csak akkor jöhet jól, ha váratlan vendégek állítanak be - bevethető például szépségápolásnál vagy takarításnál is.

