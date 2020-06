Mégsem a reggeli a legfontosabb étkezés

Már kisgyerekként megtanultuk, hogy a reggeli a nap legfontosabb étkezése. Később pedig olyan tanulmányokat olvashattunk, melyek szerint produktívabbak lehetünk, illetve kevésbé kívánunk meg mindenféle - nagyrészt egészségtelen - finomságot, ha reggelizünk.

Más tudományos írások szerint azanyagcserefelpörgetését, valamint a súlycsökkenést is befolyásolhatja, hogy ébredés után falatozunk-e valamit. Egy 2013-as, az Obesity című tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint azok a túlsúlyos és elhízott nők, akik 700 kalóriás reggelit és 200 kalóriás ebédet ettek, többet fogytak, mint azok, akik fordított sorrendben fogyasztották ezeket.

A The Healthy-ben megszólaló dietetikusok szerint viszont nincs garancia arra, hogy a reggeli segíti a fogyást, ahogy arra sincs, hogy hátráltatná azt - valószínűbb, hogy a reggeli fontossága inkább személyenként változik. Mert vannak, akik egy kihagyott reggeli után ebédnél mindent felfalnak, ami az útjukba kerül, mások viszont nem érzik úgy, hogy befolyásolná az étvágyukat, ha aznap kimaradt a reggeli.

Milyen az egészséges reggeli?

A szakemberek szerint a "reggelizzünk-e vagy sem?" kérdés helyett ideje lenne inkább arról beszélgetni, milyen legyen az egészséges első étkezés. Indítsuk a napot "jó" zsírok, összetett szénhidrátok ésfehérjebevitelével. Bár sokak szerint egy muffin, egy tálka gabonapehely vagy egy szendvics tökéletesen megteszi, nincs igazuk.

Jobban számít, hogy mit, mint az, hogy mikor eszünk. Fotó: Getty Images

A finomított szénhidrátokat ajánlott kerülni, mert az igaz ugyan, hogy ezek segíthetnek gyorsan energiához jutni, de ugyanolyan gyorsan le is merülünk a fogyasztásuk után. Arról nem is beszélve, hogy az ingadozó energiaszint mellett azzal is számolni kell ilyenkor, hogy hamarabb kordul meg a gyomrunk. Úgy pedig ki tud a munkára koncentrálni?

A "jó" zsírok, összetett szénhidrátok és a fehérje hármasa viszont stabilizálhatja energiaszintünket, sőt, egy kis extra protein hozzáadása hosszabb ideig tartó jóllakottságérzést is eredményezhet. Remek ötlet lehet tehát tojást, görög joghurtot, dióféléket, mogyoróvajat, valamint rostban gazdag zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztani.

Extra tipp: ha tudjuk magunkról, hogy ébredés után még nincs étvágyunk, időzítsük 10 óra környékére az első szünetünket a home office-ban, és akkor kapjunk be néhány falatot. Vagy előző este az ebédünk mellett a reggelinket is dobozoljuk be, másnap pedig az irodába érve fogyasszuk el.