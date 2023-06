Mégsem a cukortól pörög fel a gyerek

Ilyenkor nyáron a gyerekek általában több édességet fogyasztanak. De ez vajon tényleg befolyásolja a viselkedésüket? Az 1970-es években kapott szárnyra az az elképzelés, miszerint a cukortól felpörögnek a gyerekek, és a mítosz az azt cáfoló bizonyítékok ellenére továbbra is él. A több mint ötven éves elmélet nagyrészt Ben Feingold gyermekgyógyász-allergológus bestsellerének, a Why Your Child Is Hyperactive című könyvnek köszönhetően terjedt el, amelyben az író azt állította: a cukor összefüggésbe hozható a gyerekek ingerlékeny viselkedésével. A cukorfogyasztás és a hiperaktivitás közötti összefüggést azonban azóta megcáfolta az akkor érvényben lévő kutatás két alapos és elismert felülvizsgálata 1994-ben és 1995-ben – írja a National Geographic.

A cukor nem jó a gyereknek, de nem pörgeti fel őket. Fotó: Getty Images

Az esemény váltja ki

A kutatók elsöprő konszenzusa szerint nincs összefüggés a cukorfogyasztás és a gyerekek felpörgése között – mondja Mark Corkins. Az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia Táplálkozási Bizottságának elnöke szerint a cukros mítosz fennmaradásának az lehet az oka, hogy a magas cukorfogyasztáshoz olyan életesemények kapcsolódnak, amelyeken a gyerekek eleve elevenebbek, mint például egy szülinapi zsúr. "Ha megnézzük, hogy a gyerekek mikor fogyasztanak sok cukrot, az általában összefügg azzal, amikor hiperaktívak lesznek, még akkor is, ha nem adtunk nekik cukrot" – magyarázza a szakember. Szerinte ugyanis a rég nem látott rokonok, barátok jelenléte már önmagában is stimuláló hatással bír.

A két év alatti gyermekek számára az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia azt ajánlja, hogy egyáltalán ne fogyasszanak hozzáadott cukrot. Hasonlóképpen a 2 és 18 év közötti gyermekek számára naponta legfeljebb 25 gramm, azaz hat teáskanál hozzáadott cukrot javasolnak. Korábban megírtuk: 45 oka is van, hogy se te, se a gyermeked ne egyen túl sok cukrot.

"Nem igazán aggódom a születésnapi torták miatt, azok ugyanis évente néhány alkalommal jelentenek többlet cukorbevitelt. Engem sokkal inkább az aggaszt, ha a gyerekek étrendjében rendszeresen szerepel a cukor" – emeli ki Diana Schnee, az ohiói Cleveland Clinic gyermekklinikájának dietetikusa.

