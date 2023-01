Májbarát ételek és italok. Nemcsak egészségesek, finomak is

A máj rengeteg mindent tesz értünk: a méreganyagok vérből való eltávolításától kezdve az emésztés elősegítésén át a vitaminok tárolásáig számos folyamatban játszik kiemelt szerepet. Ha valami miatt megrendül az egészsége, az gyulladásos betegségekhez vezethet, például cukorbetegséghez, ízületi gyulladáshoz, magas vérnyomáshoz és autoimmun betegségekhez. Emellett hormonális zavarok is kialakulhatnak, amelyek fejfájást, hangulatingadozást és depressziót okozhatnak. Szerencsére léteznek olyan ételek és italok, amelyek fogyasztásával támogathatjuk a szerv optimális működését. De egészen pontosan melyek ezek a májbarát finomságok, és miért olyan jótékonyak? Az alábbiakban erről lesz szó.

Májbarát ételek

A zöld leveles zöldségeket – például a spenótot vagy a kelkáposztát – több okból is a májbarát ételek közé sorolhatjuk. Egyrészt bővelkednek antioxidánsokban, azaz olyan anyagokban, amelyek segíthetnek megszabadulni a káros szabad gyököktől (a szabad gyökök egészségügyi problémákat, a többi között májbetegséget is okozhatnak), másrészt gazdagok rostban, amely szintén elengedhetetlen a máj normál működéséhez. A zabot és a barna rizst szintén rosttartalma miatt érdemes minél gyakrabban fogyasztani. A rostok megvédik a májat a gyulladástól, emellett az egészséges vércukor- és elektrolitszint fenntartásához is hozzájárulnak.

A grapefruit is remek választás: ennek a citrusfélének a zöld leveles zöldségekhez hasonlóan nagyon magas az antioxidánstartalma, így védi a sejteket és enyhítheti a gyulladást, amely akár májbetegséghez is vezethet. Amennyiben azonban gyógyszert szedünk, egyeztessünk orvosunkkal a grapefruit fogyasztásával kapcsolatban, mert befolyásolhatja egyes készítmények hatékonyságát.

Antioxidánstartalma miatt a grapefruit is remek választás. Fotó: Getty Images

Ahhoz, hogy el tudják látni a feladataikat, a szerveknek – beleértve a májat is – fehérjére is szükségük van, a bőr nélküli, sovány baromfihús pedig kiváló fehérjeforrás lehet. Törekedjünk arra, hogy minél több kerüljön belőle a tányérunkra! Ugyanez igaz a halakra, különös tekintettel a lazacra. Amellett, hogy tele van fehérjével, sok benne az omega-3 zsírsav is, amely mérsékelheti a koleszterinszintet, enyhítheti a gyulladást, és segíthet az egészséges testsúly megtartásában – mindez nagyban támogatja a máj működését. Annak, aki nem rajong a húsért vagy a halért, a babféléket ajánljuk, ezekben a finomságokban is sok ugyanis a fehérje, ráadásul rostban is bővelkednek.

Ha nassolni támad kedvünk, de a májunknak sem akarunk ártani, ropogtassunk dióféléket, amelyek nemcsak ómega-3 zsírsavakban gazdagok, de tele vannak antioxidánsokkal és rostokkal is. Arra azonba figyeljünk, hogy – a bennük lévő zsír és kalória miatt – egy nap ne fogyasszunk túl sokat belőlük.

Májbarát italok

Jó hír a kávéimádóknak, hogy a fekete nedű pozitívan hat a májra. Bár a tudósok egyelőre nem ismerik a pontos okokat, tanulmányok szerint napi 1-2 csésze kávé csökkenti a májrák kialakulásának esélyét. A kutatók azt is vizsgálják, hogy a kávéban található bizonyos vegyi anyagok segíthetik-e lassítani az olyan állapotokat, mint a májzsugor vagy a májfibrózis.

Zöld teát is célszerű rendszeresen kortyolgatni, mert olyan antioxidánsokat és más vegyi anyagokat rejt, amelyek segíthetnek megvédeni a májat a sejtkárosodástól és a gyulladástól. Rendszeres fogyasztása csökkentheti a zsírmáj, a májgyulladás, a májzsugor és a krónikus májbetegség kialakulásának veszélyét. Végül, de nem utolsósorban meg kell említeni a vizet is mint májbarát italt: víz teszi ki a májunk 73 százalékát, ezért fontos, hogy elegendő mennyiséget vigyünk be belőle a szervezetünkbe.

A májbarát finomságok mellett segítheti a májat – akár a problémák megelőzésében, akár már meglévő betegségek esetén a kezelés kiegészítéseként –, ha olyan, vitaminokat, gyógynövényeket tartalmazó étrend-kiegészítőket szedünk, amelyeket kifejezetten ennek a szervnek a támogatására fejlesztettek ki.

Mit az, amit mellőzzünk?

A megfelelő ételek és italok fogyasztásán túl az is lényeges, hogy minden olyasmit kizárjunk az étrendünkből, ami nem tesz jót a májunknak. A legnagyobb veszélyt a feldolgozott és a magas telített zsírtartalommal rendelkező ételek jelentik, de érdemes vigyázni az alkohollal is. Kiemelendő még, hogy a manapság rendkívül népszerű, májat célzó tisztítókúráknak is több a hátrányuk, mint a hasznuk: egyebek mellett görcsöket, hányingert, kiszáradást, vitamin- és ásványianyag-hiányt okozhatnak.

