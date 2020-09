Koronavírus: így tartalékoljunk élelmiszereket

A Nébih szakértői által összeállított, ingyenesen letölthető kiadvány olyan szakszerű, gyakorlati tanácsokkal látja el a lakosságot, amelyek igazán hasznosak lehetnek az új típusú koronavírus okozta rendkívüli helyzetben. Az útmutató emellett segíti a tudatos otthoni "készletgazdálkodást", és csökkenti az élelmiszerpazarlást is.

Két heti készlet az ideális

A Nébih májusi "karanténkutatásából" kiderült, hogy a legtöbb család körülbelül kétheti élelmiszertartalékot igyekezett felhalmozni a koronavírus-járvány miatt bevezetett kijárási korlátozások idején. Ezt a szakemberek is optimális mennyiségnek tekintik. Emellett úgy vélik, hogy heti egyszeri (vagy még ritkább, esetleg online) bevásárlással jelentősen csökkenthető a személyes kontaktusok száma, amely a nagyon fontos szerepet játszik a járvány megállításában.

Hasznos tanácsok a szakértőktől

A kutatás ugyanakkor rávilágított arra is, hogy a felhalmozott készletek gyakran veszendőbe mennek. Éppen ezért fontos az élelmiszerek tudatosabb tartalékolása. A szakemberek szerint édemes felkészülni a tartós áramkimaradásra - amely miatt nem működik a hűtő és nem tudunk ételt melegíteni -, vagy az ivóvíz-szolgáltatás - példálul egy csőtörtés miatti - szüneltetetésére is. Ezekben az esetekben tehát duplán előnyünkre válik, ha a készletünkben hűtést nem igénylő, víz nélkül elkészíthető, vagy akár felmelegítés nélkül is biztonsággal fogyasztható élelmiszerek is megtalálhatóak.

És bár a koronavírus-járvány miatti bezártság miatt több időnk van a konyhában kísérletezni, ezt a szakemberek nem ajánlják a karantén idejére. Válasszuk a jól megszokott és bevált termékeket, különben előfordulhat, hogy olyan ételekből vásárolunk nagyobb mennyiséget, amely nem is ízlik nekünk, így végül a szemetesben végzi.

