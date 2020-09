Koronavírus: furcsán hatott a karantén a gyerekekre

A 400 gyermek bevonásával készített felmérésből kiderült, hogy a karanténidőszak speciális változást hozott a családok életében, elsősorban az otthoni tanulással, ami miatt jelentősen, 4-6 órával nőtt meg a képernyő előtt töltött idő. A koronavírus elleni védekezéssel együtt járó bezártsággal pedig jelentősen csökkent a szabadtéren eltöltött idő is: a szabadidős tevékenység nagy része a szobára korlátozódott.

Többet nassoltak és kevesebbet mozogtak a gyerekek a bezártság alatt.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Unatkoztak, ezért többet ettek

Az új típsú koronavírus terjedése miatt otthon maradt szülők ugyanakkor többet "kísérleteztek" a konyhában, többet főztek és új, egészséges recepteket is kipróbáltak. Azonban még így is csak a gyerekek harmada fogyasztott olyan főtt ételt, amit otthon a család készített. A felmérés szerint azonban sokan nassoltak, ettek unalmukban is.

A kevesebb mozgás és a több evés pedig azt hozta magával, hogy a gyerekek 40 százalékánál átlagosan 1-2 kilogramm súlygyarapodással járt a koronavírus-járvány karanténban töltött időszaka. Ez pedig igen jelentős hízásnak tekinthető, tekintve, hogy rövid idő - mindössze 2-3 hónap alatt - következett be. A szakember ezért felhívta a figyelmet arra, hogy a felmérésből kiolvasható fontos tanulságokra oda kell figyelni a második hullám alatt is.

