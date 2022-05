Alkoholmentes borokat dobtak piacra

Akármilyen furcsán hangzik, alkoholmentes bor bizony létezik – Magyarországon is. Arról viszont érdemes lenne elbeszélgetni, hogy lehet-e bornak nevezni. Egy biztos: a világban újabb és újabb bortermelők jönnek ki alkoholmentes termékekkel. A napokban az ausztrál Accolade Wines indított új, alkoholmentes bormárkát. Az &Then nevű márka két változatban debütál: Cabernet Sauvignon és Chardonnay.

Az alkoholmentes borok különösen a fiatalok körében népszerűek. Fotó: Getty IMages

Tudni kell, hogy az alkoholmentes borok előállítási technológiája jelentősen különbözik a hagyományos borkészítéstől. Több eljárás ismert a borok alkoholtartalmának nemcsak csökkentésére, de teljes kivonására is. Fontos, hogy mindig csak utólag tudják kivonni az alkoholt, amellyel együtt általában az aromaanyagok is elpárolognak, még a legkíméletesebb eljárás során is.

A legelterjedtebb módszer a vákuumos eljárás, melynek során légmentes környezetben csaknem harminc fokig felmelegítik a bort. A gyártók szerint ilyenkor átlagosan 0,2-0,4 visszamaradt alkoholtartalom mellett megmaradnak a jellegzetes íz- és illatjegyek is.



Mindenesetre az ausztrál gyártó azt állítja, és ezért is szemléztük az erről szóló hírt, hogy egy új, forradalmi eljárást találtak ki, amelynél "teljes az ízharmónia". Azt írják, hogy a bort a sajtolás során új módon kezelték, így a teljes alkoholtartalmú borok aromájából, testéből és ízéből a lehető legtöbb megmarad. Mit is mondhatnánk erre? Kóstolni kellene ezt a bort, hogy eldöntsük.



Akárhogy is: az alkoholmentes borok egyre népszerűbbek, hiszen egészségügyi okokból sokan ódzkodnak az alkoholos italoktól, de nem is szeretnének lemondani a bor ízéről. Kutatások szerint az alkoholmentes vörösbor fogyasztása a szívbetegség magas kockázatának kitett férfiakban csökkentheti a vérnyomást. Például nekik is ideális választás lehet egy jó, alkoholmentes butélia.