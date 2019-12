Így nem hízunk karácsonykor

Fogyasszunk több fehérjét!

Az ünnepi ételek jellemzően szénhidrátban gazdagok és kevesebb fehérjét tartalmaznak. Hogy ne gyarapodjon sokat a súlyunk, érdemes a karácsonyi szezonban mérsékelni a szénhidrát-bevitelt és több fehérjét fogyasztani, hiszen utóbbi sokkal jobban csökkenti hosszú távon az éhségérzetünket. Ehhez minden étkezésbe vigyünk legalább 25-30 gramm fehérjét, lehetőleg sovány, fehér húsokból, halból és olyan növényi eredetű ételekből, mint a bab vagy a quinoa.

Fókuszban a rostok

Afehérjemellett a kellő rostbevitelre is érdemes figyelnünk az ünnepek alatt, hiszen ez segíti szervezetünket megszabadulni a salakanyagoktól. Ha elegendő rostot fogyasztunk, akkor kevesebb kalóriát viszünk be, mert tovább érezzük magunkat jóllakottnak. Az ünnepi időszakban is fogyasszunk sok nyers zöldséget, gyümölcsöt, hüvelyeseket és teljes kiőrlésű gabonát.

Népszerű, ám hatástalan fogyókúrák Afogyókúrasenkinek sem egyszerű, és számos tényezőtől függ, hogy kinek milyen diéta válik be. Mindenkinél más módszer lehet igazán hatékony, az alábbiak közül viszont nem érdemes választani.

Kisebb adagok, kisebb tányér

Akik betartják az ajánlott mennyiségeket, sokkal ritkábban szednek fel pluszkilókat az ünnepek alatt. Próbáljunk ezért mértéket tartani olyan módon, hogy most se szedjünk többet az ételekből, mint egyébként szoktunk. Ha tehetjük, mérjük is le az ételeket, hogy biztosan ne lépjük túl az ajánlott mennyiséget. Jó trükk lehet a kisebb tányér használata is, hogy ne egy hatalmasat pakoljunk tele.

Nem muszáj pluszkilókkal gyarapodnunk az ünnepek alatt. Fotó: iStock

Rágjunk lassan!

Az alapos rágás a jó emésztés alapja, hiszen ha szinte pépesre rágjuk az ételt, szervezetünk könnyebben is bontja le. A lassú rágás másik előnye, hogy egyes kutatások szerint a lassan evők kevesebbet is esznek, ezért spórolhatunk a kalóriákon.

Méredzkedjünk heti kétszer!

Az ünnepi szezonban különösen fontos, hogy nyomon kövessük súlyunk változását, de ahogy az étkezést és az italozást, úgy ezt is érdemes mértékkel végezni, hogy ne vegye el a kedvünket az ünnepléstől. Ha heti két alkalommal ráállunk a mérlegre - szigorúan reggel, üres hassal -, akkor ez bőven elegendő ahhoz, hogy lássuk, érdemes-e még jobban visszacsípni a falatozásból.

Mozogjunk egy kicsit reggel!

Ebben a napszakban egyrészt könnyebben rászánjuk magunkat egy kis edzésre, mint az esti órákban, másrészt egy kutatás szerint akik reggel mozognak, kevesebbet nassolnak a nap folyamán. Nem kell hatalmas dolgokra gondolni, egy-két egyszerűbb gyakorlat, egy rövid jóga vagy egy séta/kocogás bőségesen elegendő.

Aludjunk eleget!

Az ünnepek alatt gyakori, hogy nem alszunk elég sokat, hiszen az összejövetelek sokszor belenyúlnak az éjszakákba is. Pedig az alváshiány, a kialvatlanság is okozhat súlygyarapodást, mert aki kevés időt tölt alvással, gyakran sokkal több kalóriát visz be a szervezetébe. Ennek oka, hogy a kevésalvásnövelheti az éhségért felelős hormonok szintjét - és az anyagcserét is lassítja.

Igyunk mentateát!

A borsmentateát gyakran ajánlják puffadásos tünetek jelentkezésekor, gyomorpanaszok esetén. A gyógynövény megkönnyíti az emésztést, ezért néhány órával az étkezések után érdemes elkortyolgatni egy csészével az ízletes italból.

Nassoljunk okosan!

Az ünnepek alatt nehéz nemet mondani a nassolnivalókra, hiszen mindenhol finomabbnál finomabb süteményekkel, édességekkel és sós rágcsálnivalókkal kínálnak bennünket. Ha azonban a nap során elfogyasztunk egy-két adag egészséges nassot - joghurtot, gyümölcsöt, zöldségturmixot -, akkor kivédhető, hogy többet csipegessünk az ártalmasabbakból.

Csökkentsük a folyékony kalóriák bevitelét!

Az ünnepek alatt sokkal gyakrabban kerülnek terítékre cukros üdítők, édes és alkoholos italok. Ha ezeket fogyasztjuk, legalább annyi üres kalóriát viszünk be a szervezetünkbe, mint a mértéktelen nassolással. Az üdítők helyett válasszunk inkább vizet, és mértékkel fogyasszunk az alkoholos italokból is, mert ezek az éhségérzetet is növelik.

Forrás: health.com, healthline.com